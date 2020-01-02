【武漢肺炎】03年沙士內地傳貓狗可播病毒　觸發寵物災難

近日武漢爆發肺炎，不少市民擔心將成2003年「沙士」翻版。翻查資料，內地當年有多達5,000宗病例，人心惶惶，內地更有不少市民因誤信謠言，如「貓狗可傳染沙士」，致出現棄養潮，內地多個市政府亦有撲殺不少無辜狗隻。

2003年沙士出現後，內地多個城市推「打狗令」（新浪微博圖片／示意圖）

武漢近日爆發不明肺炎，一名曾到訪當地的女病人今（2日）被證實曾到屯門醫院求醫，出現上呼吸道症狀及發燒。事件勾起港人對2003年「沙士」的悲痛回憶，紛紛擔憂瘟疫再臨。內地為當年為了阻止病毒蔓延，人們輕易誤信謠言，包括貓狗可傳播沙士，並對之加以撲殺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2003年，香港爆發非典型肺炎（SARS），俗稱「沙士」，奪去近300人性命，死亡率驚人。「沙士」由內地傳入，2002年尾於廣東順德率先爆發，內地在半年內出現近5,000宗病例，逾300人死亡，人人自危。當時，不少內地傳媒相繼報道，在北京西城區發現3頭懷疑患有沙士的狗隻，令謠言甚囂塵上，引起社會恐慌，掀起「打狗潮」。

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深圳南京、成都、武漢、西安、石家莊等大城市均推出「打狗令」， 寧夏銀川市有傳是最早推出「打狗令」的地區，規定寵物不得離開家門，不得買賣寵物，否則有關寵物將被撲殺。一眾寵主人心惶惶，紛紛替寵物預約安樂死或棄養，部分被遺棄的狗狗有傳因此被其他人活活打死。

直至5月底，殘暴「打狗」的方法開始惹來市民反對，當地媒體亦開始闢謠，澄清貓狗不會傳染沙士病毒，終令「打狗潮」告一段落，洗脫貓狗嫌疑。

愛護動物協會的網頁指出，沙士病毒的源頭仍未得知，但在南中國的廣東的野味肉食市場上，有5隻果子狸及1 隻浣熊發現同樣病毒。一隻在市場上出售的鼬獾 ，卻發現有此疾病的抗體。科學家推斷病毒從這些動物傳到人類，接着又從販賣野生動物者身上傳給他們的主顧。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任兼流感研究中心主任管軼2003年曾表示，沙士前期病毒不存在於平常和人類關係較近的動物中，也不在人類生活圈中存在。

貓狗在內地屬於野味之一，亦是牠們成為市政府狙擊對象的原因。

動物友善政策關注小組主席二元曾經到玉林狗肉節作採訪，並撰文講述他3年前到玉林採訪的所見所聞，以及他認為港人還有什麼可以做，令狗肉節被終止的看法。

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