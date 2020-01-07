【澳洲山火】狗狗與主人死裏逃生　坐軍艦逃離　人狗互擁超感動

澳洲山火已持續4個月多月，無數人痛失家園，許多小動物更是慘被燒死。由於山火封鎖了不少道路，澳洲海軍決定派兩棲軍艦，協助救出當地居民與他們的毛孩。Kris有網民在Facebook群組分享在軍艦的所見所聞，當中有不少毛孩與主人在逃難後形影不離，場面令人動容。

上周五（1月3日），從澳洲Mallacoota開出的一艘軍艦上，除了有男有女外，更有不少狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，雖然所有人都很疲累，但他們沒放棄家中愛犬】

+ 26 + 25 + 24

Kristine Daniels在Facebook群組Mallacoota Community News裏，分享了在軍艦HMAS Choules裏所拍下的人狗合照。「在這無情的災難中，仍可見到人性光輝的一面。」

由於無處逃生，Mallacoota居民與遊客滯留在當地。因此，軍方決定派出兩棲軍艦，務求盡快救出被困的人。

此次疏散行動，在清晨8時40分開始，第一批撤離人員從沿海城鎮登上了海軍艦艇MV Sycamore，而第二批人員，則在下午4時登上了第二艘艦艇HMAS Choules。

▾▾▾點撃圖片放大：看25張令人心碎的照片▾▾▾（部分圖片令人不安）

+ 21 + 20 + 19

天空像是燒成火紅，人們只得離開家園。（fb@Mariska Ascher）

疏散行動合共救出約4000人，以及他們的寵物。據悉這趟旅程會耗時20小時，目的地是維多利亞州南部的西部港口。

大家帶着愛犬準備上船，要暫時離開這裏了。（Australian Department of Defence）

雖然所有人都忙於奔命，但他們沒有放棄家中愛犬。從軍艦裏的照片可看到，不少人擁着愛犬縮在一旁，也有人拖着狗狗在閒逛，在危難中他們仍把狗狗放在生命中最重要的位置。