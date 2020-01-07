貴婦狗一見主人做這件事就哭　含淚擺可憐樣　臉上亮點讓網民爆笑

狗狗性格就如小孩般，有時十分黏人，為一眾奴才添上甜蜜的煩惱。一名狗主日前正準備出門買菜之際，家中的貴婦狗竟突然噙淚望向她，臉上還掛著鼻涕，可憐又可愛的表情讓她頓時打消出門念頭。

貴婦狗「巧巧」性格親人乖巧，經常與女飼主外出遊玩，因此他們的感情尤其深厚。日前（5日），女飼主正打算去一趟街市，就在她出門前，巧巧竟擺出了一副依依不捨的表情，眼眶噙著淚水，彷彿在阻止她出門般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

巧巧的眼眶噙著淚水，依依不捨地望向飼主，彷彿在阻止她出門般。（Facebook@貴賓狗家族）

女飼主拍下巧巧的可憐模樣，與網民分享並寫道：「我只是去一趟市場，你也可以哭成這樣，好心疼。」網民們看到巧巧淚眼汪汪，就連鼻涕也快要掉下的模樣後，紛紛忍俊不禁，留言大讚可愛，「無辜又可愛」、「看了都心疼」、「可以去演戲了」、「根本是小朋友」。女飼主其後回應指：「其實巧巧很獨立，今天不知道在演哪齣（戲）」，並澄清愛犬流鼻涕並非因感冒。

女飼主透露，其實巧巧的性格很獨立。（Facebook@貴賓狗家族）

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雖然巧巧性格獨立，但牠不時也會做出窩心舉動。例如，每次吃飯後家人們會各自休息，但巧巧總會走到廚房，陪伴獨自洗碗的女飼主。巧巧每天早上更會親自送哥哥出門上班，一臉依依不捨，難怪家人們均對牠寵愛有加。