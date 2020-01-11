2020台灣大選│愛寵物是當選條件？回顧歷屆台總統不少都是貓狗奴

台灣總統選舉是城中熱話，各人都希望所選出來的人能帶領台灣發展得更好。而回顧歷屆台灣總統，原來他們都是貓狗奴，和貓狗結下不解緣。

作為領導人，有愛心是必要條件。（網上圖片）

美國總統幾乎都是愛狗人士，會把家中愛犬帶入白宮，變身成「第一犬」。台灣總統也像是與狗狗結下不解之緣，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，都是愛狗之人，對狗狗關愛有嘉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

馬英九自嘲家裏地位不如狗

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馬小九就是馬英九的愛犬，他曾在電視台訪問時自嘲，狗狗在馬家的地位比自己還要高。據悉馬英九因事務繁忙，所以一直未有養狗的計劃。但在1999年時，由於參與一個流浪狗認養活動，於是他親身示範認養流浪混種狗，並替狗狗取名為「馬小九」。

其後馬小九便一直由妻子周美青照顧，直到2015年時，才以16歲的高齡離世。馬英九在就任總統期間，多次要處理到流浪狗以及收養的議題時，都總會拿出自家狗狗的情況來作示範。可見他縱然很忙碌，但狗狗在他心底仍佔着重要地位。

涉政治風波

馬小九涉政治風波，被質疑公款私用。（YouTube影片截圖）

馬英九擔任台北市長時所領養的流浪狗馬小九，曾因病要住院，期間所花費用，全數由馬英九的首長特支費所支付，因此遭告發公款私用，牽起一連串風波，但最終法院判定無罪。

陳水扁促成台灣犬正名

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在台灣曾紅極一時的「第一家庭犬」勇哥，牠曾經是漫畫主角，更有自己的專欄，就像人氣超旺的狗明星般。

當陳水扁還是總統時，便曾帶着勇哥向台灣民眾一同拜年。不過，有指陳水扁在入獄時已將勇哥送走，甚至在勇哥死去半年多後，才知牠的死訊。

送別13歲老狗

除了勇哥這台灣犬外，他的女兒陳幸妤也養了隻摩天使Honey，在抱回家後便一直陪着陳水扁妻子吳淑珍。這隻摩天使在陳家有多重要？就連陳水扁在獄中，都不忘寫信給Honey便可知一二。

相處多年，突然離開了，大家都很傷心。（YouTube影片截圖）

陳水扁也曾透露：「吳淑珍從美國打回來的，第一通電話，她不是關心阿扁有沒有吃飽睡好，她是在問說Honey有沒有吃飯。」最終Honey在13歲時離世，已相等於人類90多歲的老人了。

李登輝引入台灣導盲犬

在接待客人時，李登輝也會帶着狗狗一起。（網上圖片）

李登輝的女兒也同樣喜歡狗狗。（網上圖片）

曾幾何時，台灣沒有導盲犬，但就是李登輝的出現，他親自到國外了解培育導盲犬的方法，然後推廣到台灣。他自己也向國外買了一對黃金尋回犬並養在官邸，期待牠們能生出一堆小金毛，作為未來訓練導盲犬之用。

據悉李登輝作為總統期間，官邸曾有30至40隻金毛尋回犬。每天官邸人員蹓狗時，都是前後左右被金毛圍繞着，好不熱鬧。

在他的大力支推動支持下，台灣的導盲犬培訓出現曙光，並積極從國外引進專業人員及導盲犬隻繁殖，令視障人視藉着導盲犬的協助，能走出黑暗重回社區。

蔡英文不只當貓奴！更領養退役導盲犬

蔡英文相當有愛心，家中一直飼養了2隻貓咪，並表示想領養「不會和貓吵架的狗」。最終她決定領養3隻拉布拉多退役導盲犬。

▾▾▾點撃圖片放大：看蔡英文的毛孩，蔡想想及蔡阿才的可愛樣子！▾▾▾