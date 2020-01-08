【澳洲山火】 急忙逃生長毛貓被遺　以為死定　貓奴一周後驚見...

澳洲南部山火持續多月，一戶人家被逼撤離住所時，因情況混亂未能及時帶走兩隻貓貓。他們其後回到住所，竟看到其中一隻愛貓竟躲過大火，再次出現在他們眼前。

澳洲山火持續近4個月仍未受控，南部的新南威爾斯州成為重災區。Ben Symonds一家居於南部Bega Valley區，早前因山火蔓延而需撤離。他們數天後回到住所，竟奇蹟般看到倖存的愛貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

澳洲山火持續近4個月仍未受控，天空映出一片通紅。（fb@Alison Rainey）

Ben一家在去年年尾緊急撤離住所，他形容當時火頭四起，情況非常混亂，「我們準備離開之際，便看到兩隻貓貓衝向外面的草叢。」因火勢猛烈，他們無暇找尋愛貓Angel和Micky，只好先帶同4匹馬及兩隻狗狗逃到安全地方。

Ben Symonds一家因躲避山火而緊急撤離。（Ben Symonds）

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安頓好其他寵物後，Ben及其繼父Brett決定重返住所視察情況。可幸的是，他們的住所獲消防員及時救援，因而大致完好。他們在住所逗留了數天，期間不停叫喚愛貓名字，但仍不見貓貓蹤影。一周後，奇蹟突然降臨，貓貓Angel竟在他們面前出現。二人看見牠隨即尖叫歡呼，牠除了耳朵被燒傷，及部分毛髮被輕微燒焦外，情況大致良好。二人立刻將Angel抱進屋內，繼父Brett隨即抱著牠一整晚，不讓牠有一秒獨處。

Ben將經歷分享至討論區Reddit，獲網民熱烈回應，有人表示願意替他們支付獸醫費用，更有曾經歷加州大火的網民給予他們建議，Ben坦言大受感動。到底Angel是如何逃過大火仍然是個謎，Ben推測牠應是躲在了袋熊的洞穴中，嘆道：「現在我只希望另一隻貓盡快回來。」

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