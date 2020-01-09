10個月養成60kg　巨狗忘記自己體重　討抱重壓主人崩潰

狗狗成長得很快，幾個月時間體重隨時便已翻了一倍。在台灣，有狗主分享了與家中狗狗的趣事。一隻重達60公斤的獒犬，竟企圖爬上主人身上討抱。主人萬分無奈，但對狗狗的愛是完全感受得到。

我明明記得主人很喜歡抱着我。（fb@有點毛毛的）

在台灣，有網民分享了自己和狗狗的趣事到Facebook裏，幾張相片，已引起不少網民討論。狗主無奈表示「牠似乎忘了，牠已經60公斤了……10個月……未來會多大隻啊！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，60公斤巨狗討抱的可愛模樣】

據狗狗主人表示，黑色的狗狗叫黑黑，是隻紐波利頓獒犬，現在才10個月大，但體重已有60公斤。雖然牠是兇猛的獒犬，但經訓練後已變得很乖巧，不會亂咬人。

另一隻比特犬叫妞妞，牠比黑黑還要早來到家中，是愛呷醋的女孩。由於兩隻都是大型犬，加上是體味與口水，味道實在很濃很臭，因此只能將牠們養在屋頂陽台。但主人很愛錫牠們，一早在陽台放了張躺椅，這樣便可經常和牠們在一起。

狗狗都很可愛，牠們都懷念着能躺在主人懷裏的日子。因此每次坐在躺椅上，牠們都爭相要擠到主人懷裏。剛把黑黑帶回家時，牠才幾公斤重，但時間過得很快，轉眼牠已10個月，體重更達60公斤，被牠壓着的話實在是吃不消。

來抱我！（fb@有點毛毛的）

網民看到這有趣畫面，紛紛留言表示羨慕，「椅子夠穩固呀！這裏還沒爛掉」、「長大了，還是很愛撒嬌」、「60公斤的可愛」、「接受牠的愛意吧！要忍耐！」、「爸爸抱抱，我永遠長不大」。