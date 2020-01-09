【領養狗】狗狗24小時內兩度被遺棄　CCTV錄下最慘苦追一幕

有什麼事情是比被遺棄更令人傷感？就是一日之內被遺棄兩次！ 從巴西一段閉路電視影片中可看到，一名女子將白色狗狗丟棄路旁，然後便開車離去，狗狗一直在後追隨，畫面令人心碎。而據消息指，該隻狗狗當天被人帶回該女主人家，其後男主人再將狗遺棄到另一地方。

Tintim一定會找到一個幸福的家。（sempasaoleo）

這則令人髮指的棄養消息，來自巴西的聖利奧波爾杜Sao Leopoldo。有網民把監視器錄下的畫面放到社交平台，引起大批網民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，監視器錄下了TinTim被遺棄過程】

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CCTV錄下心酸畫面

從影片中可看到，一輛白色私家車停在路旁，然後女司機下車並打開後座車門，先出來是一隻黑狗，牠顯得相當興奮，完全不知道主人想把牠的同伴遺棄。接着，女子到車後座把白色狗抱了下來，然後狠狠地放到地上，更隨即把黑狗趕回車上，接着開車絕塵離開，獨留白狗，無助地凝望着已遠去的車子。

從影片中可看到白狗本身行動不便，前肢明顯有缺陷，但牠仍努力想追着主人的車子，拖着蹣跚的步伐，一拐一拐的追上前，像是訴說着：「主人我做錯了什麼？為何把我留在這裏？」

棄養這行為已令人憤怒，但更令人怒不可遏的事還在繼續。據悉這白狗其後被人帶了回女主人家，怎料男主人回家後，又將白狗棄置到另一個地方！殘疾白狗一天內被人連續遺棄！

幸好，小白狗命不該絕，牠被當地的動物保護組織Secretaria de Proteção Animal (Sempa)救起，並由義工Anderson Ribeiro代為照顧，更替狗狗取名為TinTim，承諾絕不會讓牠遭受第三次遺棄。

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公開尋幸福家

網民得知TinTim的經歷，都憤憤不平地表示，一定不可以輕易放過遺棄狗狗的人。而TinTim在悉心照顧下，已精神起來，並正式接受公開領養。消息一出，已有30多份領養申請。

TinTim一定不會再被遺棄。（fb@Anderson Ribeiro FanPage）

Anderson表示，由於TinTim身有缺陷，加上有被遺棄的傷心經歷，因此認養手續會更加嚴格篩選，TinTim的未來要交給一個可信賴的人。