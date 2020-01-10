【柴犬】挨多次手術終不治　清晨悄悄道別　飼主心碎：不痛了

離別是每位飼主最不想經歷，但又無從避免的一課。一隻柴犬因多次長腫瘤，曾進行多個手術續命，可惜依然於上周清晨病逝。牠的飼主於網上發文哀悼愛犬，真摯的字句令網民也彷彿感受到那種切膚之痛。

柴犬「拉麵」上周六（4日）病逝，其飼主當日發文悼念愛犬，字裡行間流露濃濃的思念，令一眾網民不禁感到鼻酸。拉麵離世前數天，飼主楊小姐把牠接回家，陪牠度過最後的日子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「拉麵」上週六（4日）病逝。 （Facebook@楊荳荳）

因長腫瘤多次挨刀 病情急速惡化

拉麵因身上確診長有腫瘤，而曾數度做手術，導致滿身刀痕。然而，始終無法阻止其病情惡化，牠自12月底起不但食慾大減，而且排泄也不如往常般頻密。飼主因此擔心不已，「我的第六感告訴我時間好像快到了，我提起勇氣在你耳邊告訴你，『拉麵』你就在睡覺時去當小天使吧！」因拉麵的情況十分不樂觀，楊小姐決定接牠回家。可惜拉麵的病情並未因此好轉，牠自1月初起完全喪失食慾，開始不吃不喝。

（Facebook@楊荳荳）

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到了上周六，拉麵靜悄悄地於早上離世，就此永遠離開了其家人。楊小姐當時腦袋一片空白，她摸著拉麵還溫熱的軀體，心情隨即變得平靜，對拉麵輕輕說聲：「你解脫了，不痛了。」

網民們看到楊小姐的自白後，紛紛留言安慰她，希望她能走出傷痛，「拉麵不痛了！她應該也不想大家跟著她痛苦！」、「拉麵在彩虹橋的另一邊等妳」、「你要堅強」、「要給牠祝福，不要難過」。

▼▼▼一頭失智的老柴犬睡醒後看見這幕，竟悲傷得流淚...▼▼▼