【跨種族友誼】可憐孟加拉幼虎遭母遺棄　遇暖心狗好友成莫逆之交

真正的友情是最純真，不分種族、物種。在南非，有隻老虎B因沒人照顧，也沒有同伴在身旁而顯得悶悶不樂，幸好這時牠遇上了一隻暖心的汪汪，令牠重拾歡樂。

這個故事發生在南非的野生動物保護區The Farm Inn Wildlife Sanctuary裏，一隻名為Hunter的孟加拉老虎BB，不知為何遭母親襲擊甚至拋棄，成了孤兒的牠期後被工作人員發現，並帶到園區中心照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但由於沒有同伴相陪，Hunter總是悶悶不樂，提不起勁。工作人員於是安排了狗狗Chelsea來陪伴牠。Chelsea是隻年幼的德國指標犬（German Pointer），體型和Hunter差不多，加上熱情開朗的個性，兩個孩子很快便玩在一起了。

一狗一虎相見如故，每次聚在一起，就是互相打鬧玩樂，甚至相擁在一起入睡。不過，工作人員明白到，Hunter始終是野生掠食性肉食動物，為了Chelsea的安全，中心職員已決定要在Hunter半歲時，就將牠們分開，以免牠們玩得太投入而發生意外。

中心職員表示，Chelsea有新朋友了，是一隻獵豹。（fb@The Farm Inn）

這輯相片在2014年年尾拍攝，當時甚至宣傳成入住野生動物園的特別節目。直到翌年5月，中心職員宣布Chelsea有新朋友了，而且是一隻獵豹。乎似Chelsea與Hunter已分隔起來，沒法再生活在一起。不過，這深厚的跨物種友情，相信一定會永留在牠們心底裏。