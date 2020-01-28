【寵物健康】貓咪「大叔坐」好趣怪？拆解萌爆行為背後的健康危機

家有主子的你，不知道有沒有見過貓咪毫無儀態地「大叔坐」，或是超賣萌吐舌頭？原來這些趣怪動作可能隱藏著貓咪身體不適的訊息，告訴各位「奴才」:「快帶我看醫生啦！」

「大叔坐」 紓緩骨骼疼痛

靠在牆上慵懶地攤坐，露出胖胖的肚子和厭世表情，總讓人感覺搞笑又可愛！很多時候貓咪大叔坐都為了舔毛，但假如家中主子長年用這個坐姿，有可能是為了紓緩骨骼疾病所帶來的疼痛。

「大叔坐」是貓咪身體不舒服的徵兆？(samuraineko@IG)

貓咪的關節毛病分為先天和後天性，而最常患有遺傳性骨骼問題的品種便是摺耳貓。它們存有基因缺陷，容易有關節和骨骼問題，發病後會出現活動障礙而不願動，經常以攤坐的姿勢紓緩四肢關節、趾甲和腳掌的疼痛不適。

後腳站立 是好奇還是忍痛？

用兩腳站立的貓咪並不常見，每當貓咪模仿人類站起來時都會萌化人心，但是原來這也是摺耳貓和曼基貓想將重心放低，紓緩關節不適的動作。

貓咪站立時引人注目。 (tachineko.ym@IG)

當然，假如主子活動自如又好動，偶然兩腳站立可能是換個更高的視角搜索架子上的食物，向你討摸摸或展現好奇心，但無論如何，當發現家中貓咪有多個持續異常行為，特別不願進食和沒有精神，便應盡快帶牠看獸醫。

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吐舌頭 可能中暑和患呼吸道疾病

當貓咪酣睡時可能會吐出舌頭，表示進入放鬆狀態，亦有些傻傻貓咪，舔毛後忘記把舌頭收回去，變成超萌吐舌樣！

動物所有行為都不是為了賣萌 (catcafecalico@Twitter)

但值得留意的是，貓咪也會像狗狗般吐舌頭散熱，若牠在高溫天氣下頻頻吐舌頭，有機會是中暑的徵兆。此外，當貓咪患上咳嗽、哮喘、口腔、牙齒等疾病和呼吸道問題等，牠們亦會經常伸舌，加上食欲不振、沒精打采的徵狀，就必須盡快帶貓咪求醫。

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