【剷屎官必睇】氹掂主子必備四大智能神器！實力 顏值都兼具！

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毛孩對於每一位剷屎官嘅意義絕對唔單止係「寵物」咁簡單，更係佢哋嘅心肝寶貝。但係作為一名打工仔，每日可以陪喺毛孩身邊嘅時間真係好有限。即使想要畀最無微不至嘅照顧毛孩，最終都敵不過現實—返工搵食。但係其實有冇諗過寵物智能用具可以幫到你大忙呢？寵物智能用具能夠輕鬆打破距離界限，遙距照顧毛孩，唔使再擔心佢哋一個人有冇水飲、肚仔餓唔餓呢啲問題。想知道究竟係咩咁利害就即刻Click入上面影片睇睇喇！

1. PETKIT 寵物智能餵食器 ¥699

身為打工一族幾乎每日都要早出晚歸，即使約咗朋友都唔敢太夜返屋企，深怕毛孩要捱肚餓，諗起都覺得心痛。但如果屋企有一部定時餵食器，以後出街就唔使心掛掛，更重要係唔怕毛孩會餓親喇！「PETKIT寵物智能餵食器」可以自行調教餵食時間，只要下載PETKIT手機App，就可以喺App上設定每日餵食嘅時間及份量。只要時間一到，PETKIT餵食器就會自動出糧。以後即使趕唔切返屋企，都可以透過App遙距餵糧喇！

+ 8 + 7 + 6

PETKIT寵物智能餵食器以360度密封設計，完美阻隔空氣，防止糧食氧化。內置乾燥劑盒，有效防潮，鎖住新鮮，鎖住營養。而且，PETKIT餵食器係全可拆式設計，不論係儲糧桶或餵食盤都一一可以拆開，主人清潔起上嚟就更方便更省心喇！

2. PETKIT智能飲水機​ ¥229

想要毛孩身體健康遠離腎病？咁就一定要培養飲水嘅良好習慣！如果你家毛孩都唔太鍾意飲水，不妨試下入手「PETKIT智能飲水機」，皆因佢具有模擬湧泉設計，而流動嘅水比靜態水更加能引起毛孩注意同興趣，訓練毛孩愛上飲水就係咁easy！當然最優先考慮嘅必定係水質問題，PETKIT智能飲水機就設有四重過濾系統，多重阻隔水中雜質，隔離毛髮、碎屑等異物。加強版濾芯採用高品質大直徑椰殼活性碳，過濾性更強，有效去除異味、餘氯。提提大家，濾芯最少一至三個月要更換一次喔。

+ 12 + 11 + 10

PETKIT智能飲水機比一般飲水機更智能，更多人性化功能，例如智能識別日夜模式、自動斷電以防燒乾水、設有指示燈提醒更換濾芯或缺水等等。另外強烈建議加配埋恆溫加熱組件，一但水溫低過25度就會自動加熱，確保水溫保持喺25度。有咗呢個溫度調節器，即使係大冬天都唔怕毛孩會飲到凍水而傷腸胃喇！

3. PETKIT寵物抗菌量重碗 ¥125.5

正所謂「病從口入」，毛孩除咗要食得健康、營養均衡之餘，仲要食得乾淨。若果糧碗冇定時清洗，隨時會滋生細菌，一個唔覺意食咗落肚，搞到肚柯就手尾長喇。所以想要毛孩食得更安心，可以先由糧碗入手。「PETKIT寵物抗菌量重碗」主打抗菌功能，以BioCleanAct™抗菌材料製成，此技術通過美國FDA及韓國FDA雙重認証，有效抑制大腸杆菌、金色葡萄球菌等易引起腹瀉嘅細菌。不過，記得都要定時清洗糧碗，千祈唔好懶啊！糧碗全身都有防水設計，清潔更方便！

+ 4 + 3 + 2

記得下載埋PETKIT手機App，只要喺App內輸入毛孩基本信息（例如體重、品種、年齡等等），App就會提供量身定製嘅食量建議，而糧碗仲會顯示重量，以後餵毛孩食飯飯就可以更準確，唔怕餵多或餵少喇！

4.PETKIT寵物智能淨味器 ¥165.8

有時毛孩去完便便，即使有定時剷屎，房間都會有陣揮之不去嘅味道。如果邀請朋友上門作客都難免有點尷尬。其實想保持屋企環境清新都好簡單，只要有空氣淨味器就可以同臭味講ByeBye喇！「PETKIT寵物智能淨味器」Size迷你，只要懸空貼喺寵物廁所上方，就可以透過紅外線感應毛孩出入，主動噴射淨味分子及負離子。內附植物淨味濾芯，所釋放嘅淨味分子可捕捉異味源頭，從源頭上分解氣味，做到長效持久祛臭。而負離子同時能夠吸附空氣中微細粉塵及懸浮物，抑制細菌繁殖，並兼具降塵功能，從而淨化空氣。

+ 4 + 3 + 2

想要將最好嘅畀毛孩，不妨入手以上四大智能神器喇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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