剷屎官必備五大法寶！出門放狗再冇煩惱！

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帶狗狗去街街係每位剷屎官嘅每日任務！皆因帶狗狗出門散步唔單止對身體有好處，更重要係可以照顧到佢地嘅心理健康。每日出門能夠確保佢地有抒發到足夠嘅運動量同精力，而且散步時仲可以接觸到唔同陌生人、狗狗同新環境，咁就唔怕狗狗會因為長時間困喺屋企而覺到空虛、寂寞甚至抑鬱。要做一位負責任嘅剷屎官，就記得拎齊以下 5 大裝備帶你心愛嘅毛孩去街街喇！

1. 百愛吉 自動牽引繩 ￥56起

狗繩絕對係出門放狗最重要嘅用品，沒有之一！千祈唔好因爲覺得自己狗狗好乖就一定唔會亂跑，正所謂「意外意外，意料之外」。記得要繫好狗繩，咁先可以確保狗狗安全喔！呢款百愛吉寵物自動牽引繩比傳統嘅狗繩更方便易用，皆因佢可以伸縮自如，只要撳一個掣就可以即刻伸長或縮回狗繩。如果發生任何突發意外，撳一下掣就可以將狗狗拉番返嚟。總共有S、M、L三個尺寸，無論係小型犬定大型犬都啱用！

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2. 寵物四輪拉桿箱 領券價¥261

狗狗出門必備嘅第二大裝備就係一個舒適、寬敞又透氣嘅寵物袋。呢款寵物袋空間極大，可以承載35斤重以內嘅狗狗，而且三面都有尼龍網格通風出口，令空氣更流通之餘又能夠保持隱蔽度！最重要係！呢個寵物袋就好似行李袋喼一樣附有伸縮拉桿，底部亦設有四個滾輪，咁以後帶狗狗出門就毋需費力喇！

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+ 7 + 6 + 5

3. 寵物便攜式隨行水杯 ¥ 39起

帶狗狗出門記得一定要準備充足嘅水，確保狗狗可以補充到足夠水份，避免因為太熱又缺水而中暑！呢個便擄式水瓶只需要單手就可以操作，撳一個掣就會自動出水。另外又設有鎖水鍵，就算放喺手袋入面都唔使怕會漏水滴水。杯口係圓弧形設計，方便狗狗飲水之飲又唔怕會整濕條頸。水槽方面亦貼心地做咗加寬設計，唔同品種嘅狗狗都啱用！

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4. 拾便神器 ￥9.9

執便便嘅工具有好多種，但如果你係一個又懶又有潔癖嘅剷屎官，咁你就需要一個「拾便神器」！使用方法都超級簡單，首先將垃圾袋套喺拾便器頭部，對準篤便便後就張開拾便器將佢夾起，最後將垃圾袋反轉後包起便便就搞掂喇！有咗呢個拾便器以後執便便時都唔使彎腰，執便便都可以執得輕鬆又方便！留意番，呢款拾便器仲可以折疊，放落手袋帶出街都好方便㗎！

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5. 寵物自動洗腳杯 ¥ 149起

去完街街返到屋企第一件事就緊係要幫狗狗清潔喇！呢個時候自動洗腳杯就幫到大忙喇！呢款洗腳杯材質採用咗柔軟硅膠，有效吸附腳板上嘅強力污漬，幫狗狗還原「靚靚腳」。用法都非常簡單，只要喺杯內倒滿三分之二嘅清水，輕輕抬起狗狗嘅腳放入杯，然後撳一下開關掣後裡面嘅硅膠就自動旋轉，大約等1-3分鐘後，一對乾乾淨淨、粉粉嫩嫩嘅腳仔就出世喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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