狗狗每天到快餐店乞食　毛色亮麗被質疑非浪浪　店員揭心酸真相

外國一家快餐店每晚也會接待一位特別客人，那就是附近的一頭流浪狗。快餐店職員將狗狗討吃的影片分享至網上後，有網民見狗狗身上毛髮亮麗，遂質疑牠並非流浪狗。職員隨即澄清，並指狗狗還要照顧4隻幼犬，過著餐風露宿的日子。

最近美國一頭流浪狗突然受到網民關注，因牠每天都會到新墨西哥州的快餐店討吃。然而，牠滿身的毛髮比一般流浪狗亮麗，引來網民猜測牠其實有飼主。快餐店職員其後澄清，牠確是流浪狗，而且還是4隻幼犬的媽媽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪狗Subway Sally每天也會到快餐店討吃。（抖音@Kxnuko）

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這名快餐店職員日前在網上分享一段影片，指每晚也會有一頭流浪狗在店門外等候，用可憐兮兮的眼光討吃。店內職員見狀就會為牠特製免費晚餐，久而久之，狗狗便有了「Subway Sally」的暱稱。

影片至今已獲超過3百萬人觀看，但有網民指出，Subway Sally的毛髮似乎經過打理，因此懷疑牠並非流浪狗，而是偷溜出門的寵物狗。快餐店職員其後作出回應，指Subway Sally的確是流浪狗，但附近的居民均會照顧牠，附近一家花店的店主更偶爾會為牠洗澡，所以牠看上去不算太落魄。

雖然有了居民的照顧，但Subway Sally的生活仍然艱苦，全因牠並非獨自流浪，而且還要照顧4隻小狗。該名職員指，「有人曾嘗試帶走牠（狗狗），但牠不願離開。我想牠應該已有專屬的窩，用來睡覺及照顧小狗。」

▼▼▼流浪狗生活艱苦，有動保組織以狗狗視覺記錄了牠的悲慘心酸生活▼▼▼