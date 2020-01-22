貓奴苦等3年為摸主子　圓夢兩周即迎來噩耗　他崩潰許下感人約定

貓咪性情高傲，有些甚至不願被飼主觸摸。一名飼主苦等了3年，終於獲得貓貓的信任，可近距離接觸牠。然而，命運卻和他們開了一個殘酷的玩笑，在一個月後就奪去了貓貓的性命，令飼主悲痛不已。

一頭名叫「咖稱」的貓貓月初病逝，對其飼主造成甚大打擊。這名賴姓飼主上周三（15日）晚在網上發文，紀念愛貓「頭七」。他在文中透露，苦等了3年才成功贏得貓貓信任，豈料貓貓卻猝不及防地離開人世，成為他心中的遺憾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓貓「咖稱」於月初病逝。（受訪者提供）

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苦等3年終獲主子信任

咖稱原本是頭流浪貓，性格怕人，在3年前被賴姓飼主收養。也許因曾流離失所，咖稱很怕被觸碰，起初甚至會一掌拍開餵食用的長湯匙。過了3個月後，牠才終於願意在進食時讓飼主輕摸牠的下巴。縱使飼主曾向寵物訓練師求教，咖稱也一直無法完全放下戒心，大感挫敗的飼主只好安慰自己：「不急，我們有一輩子，慢慢來。」皇天不負有心人，咖稱在上月竟突然主動吃他手上的食物，是近3年來的首次，讓他受寵若驚。

突如其來的噩耗

耐心等候3年才換來的溫馨時光，竟在兩周後戛然而止。咖稱突然食慾大減，被確診腎衰竭第三期，牠苦苦熬了數天後就不幸病逝，噩耗令飼主每天以淚洗面。咖稱臨終前，飼主在牠耳邊柔聲地約定下輩子重遇：「如果下輩子還當貓，希望我們早點相遇，也許你就不會這麼害怕人類了。」

（受訪者提供）

愛貓「頭七」留下真摯自白

咖稱離世一星期後，賴姓飼主在網上發文分享他們的故事，請求網民為愛貓送上祝福，並指「另外如果在路上看到跟他長得很像的貓貓，拜託請告訴我，我立馬帶回家揉」，掛念之情不言而喻。這篇真摯的自白吸引逾萬人讚好，近千人留下祝福字句，「小寶貝一定還會再回到你身邊」、「祝福牠在天上過得幸福快樂」、「牠會化為任何型態重新找到你」、「但願你有一天想到他不會再哭泣」、「牠知道你是愛牠的」、「咖稱遇到你後一定過得非常幸福」。