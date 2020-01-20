德國牧羊犬誕下螢光綠色狗BB　獸醫：情況並不罕見

迎接小生命的到來總是充滿驚喜，但如果狗狗誕下螢光綠狗B，你會否憂心忡忡呢？ 美國近日有狗主發現，家中德國牧羊犬誕下了1隻螢光綠的狗B。當時主人感到極驚訝，於是帶狗B求醫。不過，獸醫卻輕鬆表示，這情況並不罕見，不用太擔心。

在黑白狗B中，出現一隻黃黃綠綠的小狗。（WLOS影片截圖）

美國北卡羅萊納州（North Carolina）的狗主Shana Stamey，日前為家中德國牧羊犬Gypsy接生，當時1胎8B全部順產，但其中1隻狗B卻與眾不同，因為牠竟然是螢光綠色！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻與眾不同的螢光綠狗B】

胎糞惹的禍

狗主Shana表示，8隻狗B有黑有白，但螢光綠色顯得很不正常。由於擔心狗B健康，於是便帶牠去獸醫診所檢查。當獸醫在看到螢光綠色狗B時，並不感到意外，更清楚表示，「這極有可能只是胎糞所致。」

Shana表示她是第一次遇到螢光綠色的狗狗。（WLOS影片截圖）

獸醫表示，胎糞是狗B在母親胎內時所積累下來的糞便，這些糞便如進入到羊水，便可能使白色的毛髮染成螢光綠色。一般情況下，這現象會在出生後幾周作出變化，狗B會自己舔拭毛髮，主人替狗B慢慢清洗，都能讓毛色回復正常。

狗媽媽對每隻狗狗都是同樣照顧。（WLOS影片截圖）

Shana得悉背後原因後如釋重負，並替這奇特的狗B取名為Hulk（即變形俠醫的主角名字）。

網民對Hulk的螢光綠色充滿好奇，但知道顏色會慢慢退掉後便也放心了。由於現在Hulk的毛色已開始變成金黃色，不少網民更戲稱是否要叫牠Pikachu呢？