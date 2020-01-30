【武漢肺炎】愛護動物協會憂SARS翻版重臨　本地現寵物棄養潮

武漢肺炎疫情持續，香港接連出現多宗確診個案，令香港市民人心惶惶。 而最令動保組織擔心的，莫過於大型疫症所帶來的棄養潮，香港愛護動物協會發言人口頭回覆表示，非典型肺炎（SARS）爆發期間，曾出現大型棄養潮，擔心今次事件再會觸發棄養潮。 為免肺炎病毒在本港傳播，多個動保組織亦加強防控措施，如保護遺棄動物協會（SAA）會址暫停對外開放、香港兔友協會（兔協）領養房暫停參觀。

世界衛生組織（WHO）日前公布，目前尚無證據顯示伴侶動物或寵物（如狗或貓）可被新的冠狀病毒感染。然而，寵主與寵物接觸後，應以肥皂和清水洗手。

愛協：家居寵物沒有構成風險

過去大型疫症爆發，如非典型肺炎（SARS）、狂犬病（俗稱瘋狗症），棄養數字曾一度上升，香港愛護動物協會副總監（獸醫服務）及首席獸醫桂珍透過書面回覆表示，儘管現時中國及其他國家陸續出現新型冠狀病毒肺炎確診個案，她提醒大眾不要棄養寵物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她續指，在2003年沙士及出現禽流感期間，不同品種動物的棄養數字出現上升；但事實上，在沙士等疫情出現期間，大部分寵物均是有效地被隔離於飼主家中，因此家居飼養的寵物並沒有存在或構成風險。愛協呼籲各主人請勿棄養寵物，如有疑問請索取獸醫的專業建議。

世界衛生組織（WHO）日前公布，目前尚無證據顯示伴侶動物或寵物（如狗或貓）可被新的冠狀病毒感染。然而，寵主與寵物接觸後，應以肥皂和清水洗手。

愛協呼籲各主人請勿棄養寵物，如有疑問請索取獸醫的專業建議。（SPCA）

內地學者日前（22日）在學術期刊《醫學病毒學雜誌》發表論文，指與其他動物相比，蛇最有可能是攜帶前述新型冠狀病毒的動物，直指病毒源頭或是蛇類。這個推論發表後，令人對蛇敬而遠之。

兩棲及爬蟲動物協會義工Kenis對於武漢肺炎帶來的棄養潮表示：「有少少擔心。」她強調寵物蛇跟野生蛇不同，一般寵物蛇身上不會無故出現野生動物身上的細菌，她建議寵主照顧寵物時，應注意衛生，如接觸、餵食前後應先洗手。

動保組織加強防控措施

本港多個大型動保組織近日相繼宣佈關閉領養中心、取消領養日，避免人流聚集令疫情惡化。同時，各大動保組織會加強範圍的清潔、消毒，並提醒義工注意個人衛生，如戴口罩、勤洗手。

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