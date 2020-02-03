固執柴犬拒回家四腳鎖死趴地　心急主人崩潰：要上班喇

柴犬就是倔強固執，你不讓牠去做的事，牠偏要去做！ 在台灣便有隻柴犬秘魯，牠在回家路上突然耍性子，出絕招將四肢緊趴地上，甚至連頭也緊貼地面，不願跟主人回家。主人心急無奈表示：「我要上班喇！」

我只不過是想多玩一會兒！（fb@柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔）

在眾多狗狗品種中，柴犬的橫固倔強可以說是數一數二！被稱為「拒否柴」實在是當之無愧。在台灣基隆，便有隻柴犬秘魯，每天最快樂的事就是早起與主人一起步行到公園玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，柴犬秘魯如何耍賴，拒絕與主人回家】

+ 6 + 5 + 4

不過，秘魯每天出門總是覺得未能滿足，在回家路上不時都會使出大絕招，令主人哭笑不得。當柴犬秘魯還未玩夠不想回家時，牠便會趴在地上，「賴死」不夠離開。而最近一次，牠更跨張地除了四肢趴地外，就連頭部也緊貼地面，主人百般無奈，只能喊出一聲「起來，我要上班喇！」

+ 30 + 29 + 28

柴犬秘魯就是這麼倔強，貪玩的牠總希望多留在公園裏走走，但主人始終要工作，每天晨早抽空帶牠散步，便要匆匆去上班。這次歷時1分半鐘的糾纏角力，最終秘魯屈服了，心不甘情不願地慢慢起來，認命地走上回家之路。

網民看到柴犬秘魯的行為，紛紛表示同情。「就讓牠多玩一會兒吧」、「直接抱牠回家」、「用肉乾交換引牠回家」、「來個公主抱，牠不能耍性子」、「縱不得，直接抱着去上班吧！」、「趕快上班，回家後再牠扡去散步」。

▼▼▼▼▼想看更多柴犬有趣相片？點擊放大看另一隻柴犬Cookie，牠有獨特的看舖姿勢，實在很有趣！▼▼▼▼▼