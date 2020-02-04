愛犬走失3年　這天主人在啤酒罐上驚見汪大頭照　發生什麼事？

當家中狗狗走失，你當然會用盡一切方法去找回牠。但你有想過狗狗的相片會在啤酒罐上出現嗎？ 在美國，有狗主在3年前與狗狗走失，從此音訊全無。沒法想到一個偶然的情況下，她竟在啤酒罐上看到自己的狗狗，更因此與狗狗團圓！

這3年的日子，Hazel是如何度過的呢？（Manatee County Animal Services）

這個奇蹟般的人狗重逢故事，發生在美國的明尼蘇達州。當Monica Mathis看到啤酒罐上竟是自己失蹤愛犬的照時，她實在沒法相信。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，狗狗照片為何會出現在啤酒罐上：

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故事要說回2017年時，Mathis當時住在愛荷華州，她把愛犬Hazel綁了在後花園裏，但不知為何卻爭脫走失了。Mathis花了好一段時間，走訪了當地不同的收容中心，但一直沒有狗狗消息。

就是這廣告令狗狗與主人團聚。（fb@Motorworks Brewing）

隨後Mathis因工作關係，搬到了明尼蘇達州，但她一直對愛犬念念不忘。直到今年1月時，她在Facebook上留意到佛羅里達州的啤酒公司Motorworks Brewing與動物收容中心Manatee County Animal Shelter合作，推出了4隻印有狗狗相片的啤酒罐，用作宣傳領養活動。而其中一隻狗狗，實在與自己失散3年的Hazel十分相似。

重聚在1400英里外

「當我第一眼看到這啤酒罐的照片時，我便叫了出來！天呀！這不就是Hazel嗎？雖然收容中心稱這狗狗為Day Day，但不會錯的，牠就是我的狗狗。但牠是如何走到1400英里外的佛羅里達州的呢？」

主人一直沒有忘了你。（影片截圖）

Hans Wohlgefahrt of Manatee County Animal Services的發言人Hans Wohlgefahrt表示，「當Mathis看到Day Day時，她激動的情緒令人動容，明顯感受到狗狗是她家庭中的重要成員。她用盡一切方法，來證明這狗就是從前養的那一隻。縱然晶片資料沒法明確顯示她就是狗主，但我們肯定她就是狗主了。在此，我再次呼籲所有人，應該確保狗狗晶片的資訊是最新最確實的，這樣才能保障狗狗。」

▼▼▼▼▼無論是貓或狗，替愛寵注入晶片以防走失，實在是相當有用。點擊相片看另一則人貓重逢的過程▼▼▼▼▼