65kg洛威拿慢慢誤入約瑟爹利同學聚會　當選「狗界技安」無誤

來自台灣南投縣的洛威拿「慢慢」因陪伴鄰居婆婆一事，大受網民歡迎。 狗主定期會更新慢慢的動態，最近她便分享慢慢參與約瑟爹利聚會的逗趣照片。體重達65公斤的慢慢，走進約瑟爹利群一刻，牠頓時變成了巨人！

慢慢看起來比飼主們還要巨型！（facebook圖片：洛威拿〝慢慢〞）

「阿娘說要拍合照，那個後面的可以快一點嗎？我快笑僵了！」狗主王于安上周三（1月29日）在facebook專頁「洛威拿〝慢慢〞」，發布了一段慢慢參與聚會的影片。乖巧的慢慢坐在前面，時不時展現出笑容等待拍照，不過後面的「朋友」們看來還沒排好位置呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來這天台北的義工帶了16隻小狗前來拜訪慢慢，狗狗們大多都是約瑟爹利，其次是松鼠狗、貴婦狗等，全部都是身型迷你的小型犬，而且牠們都曾經遭人遺棄。牠們遇見著體型巨大10倍多的慢慢，大部分都不願意靠近，不過也有一、兩隻會主動圍在慢慢身邊，而慢慢也很禮讓，跟牠們玩耍之餘，也小心避免弄傷牠們。

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狗主把影片和照片上載到facebook專頁後，隨即獲得超過7千位網民點讚，大部分網民都覺得慢慢好乖巧，部份留言指：「牠們的體重加起來不到慢慢的一半。」、「前面好累、後面好忙的感覺。」、「後面那一群很慌張。」、「慢慢是個很温柔很有禮貌的孩子。」、「好厲害的16隻，慢慢可能都快笑僵了。」、「慢慢兒孫滿堂！」、「果然是職業網紅⋯⋯非常專業！不亂動，有耐性。」

台灣南投的這隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，牠經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」

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