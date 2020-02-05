泰國狗出生只有一隻眼　獸醫不看好　村民認定是幸運降臨將牠撫養

泰國中部一個鄉村，最近有母狗誕下了一隻天生畸形的狗B。這小狗只有一隻眼睛，就像獨眼巨人般。但村民認為，誕下獨眼狗是幸運象徵，爭相用狗B出生日期組合來買彩票。而狗主也承諾，會盡力讓獨眼狗B活下去。

狗B只有一隻眼，而且嘴巴也很大。（Viral Press）

這隻天生與別不同的狗狗，被主人命名為Kevin。牠出生在泰國中部的村落Chachoengsao，主人是45歲的Somjai Phummaman。狗B出生時只有一隻眼睛，而且鼻子也很奇怪，嘴巴特別大，有點像是猴子而不是狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻奇怪的獨眼狗B，希望牠能健康活下去】

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當村民見到這獨眼巨人時，都一致認為牠會帶來幸運，更用牠的出生日期組合來買彩票。主人也承諾會盡力將牠養大，希望牠健康成長。

據報道，狗狗在2月2日出生，目前身體尚算健康。不過，當地獸醫在檢查Kevin的身體狀況後，表示並不樂觀，因為這類畸形狗狗，一般只能活一星期左右。

「村裏的人對這畸形狗B都感到十分驚訝，並認為是幸運的象徵。又有人說牠像是Minions這卡通人物，所以我替牠取名為Kevin。」

同胎的兄弟沒有異樣。（Viral Press）

這奇怪狗狗的媽媽是Aspin品種，是菲律賓的土狗，但爸爸是誰便不得而知。除了Kevin外，同胎還有Mah，但牠沒有任何異樣。獸醫表示，目前尚不能肯定狗B的獨眼是否能正常看到東西，因為狗狗的視力要待完全發育時才能知道，一般要等兩個月左右。

Phummaman的女兒Parn高興地表示：「我們全家都很高興有一隻新生的小狗，暫時小狗還不能自己飲奶，我們要拿奶樽去餵牠。我們會好好照顧牠們，牠會為我們全村帶來好運的。」

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