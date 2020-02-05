加大碼芝娃娃「大壯」長成8.5kg　主人最愁買不到衣服

在大家印象中，芝娃娃應該是很嬌小的狗種。不過，在台灣高雄市，你可能在街上遇到一隻加大碼的芝娃娃，這時不要驚慌，牠只是體型大了些罷了！ 這隻叫大壯的芝娃娃，現時3歲已有8.5公斤重。主人指牠除了體型比較大外，其他行為和一般芝娃娃沒有不同。不過，每次帶牠散步時總會被人誤會，甚至有人認為牠是隻混種比特犬！

從這個對比，就能看出大壯有多大隻！（受訪者提供）

這隻加大碼的芝娃娃叫大壯，與主人生活在台灣高雄市。主人表示，最令他感到尷尬的，有次到餐廳用膳，怎料員工猜大壯是一隻混種的比特犬，實在令主人感到哭笑不到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然大壯只有3歲，但體重已有8.5公斤，實在比一般芝娃娃「龐大」很多。主人表示，大壯是領養回來的，當時自己家中的芝娃娃剛離世，緣份安排下便遇到大壯，於是便接了牠回家。

起初大壯不太適應新環境，總是想離家出走。最終花了不少時間與心思，才讓大壯放下戒心，與家中其他狗狗愉快地生活在一起。

窩心行為感動人

今年1月初，家中另一隻老狗在彌留之際，大壯更主動地默默待在身旁，彷彿在道別般，看了令人很是感動。

最愁買衣服

主人表示，大壯就像一般芝娃娃，在街上總是會挑釁別的狗狗，因此要好好地牽繩。另外，由於大壯體型較大，每次替牠買衣服時，說狗狗品種是芝娃娃時，店員總是拿出很小的衣服，令主人要多番解釋。

網民看到大壯的相片後，都表示「狗狗很可愛」、「這麼大的芝娃娃很少見」、「牠是混種比特犬嗎？」、「吃什麼才能這樣快高長大？」、「大娃娃有顆溫暖的心」。

【喜歡大狗狗嗎？大丹犬本身體型便大，與家中嬰兒合照更是相影成趣。】

愛爾蘭獵狼犬跟大丹犬雖然是犬界巨人，但牠們同樣擁有一顆溫柔的心。

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