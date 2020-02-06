【武漢肺炎】傳貓狗帶病毒內地掀棄養潮　義工日夜出動救名種貓狗

武漢肺炎持續令人心惶惶，早前更有傳言指寵物可攜帶新型冠狀病毒，引發內地不少城市出現寵物棄養潮。廣州寵物救助義工也表示，現時每天接到近20宗求助，救起的都是品種名貴貓狗。

不少主人被隔離，沒法回家餵寵物。（梨視頻）

武漢肺炎疫情未有減緩，早前更有內地學者表示，家中寵物可能會攜帶新型冠狀病毒，寵主為怕被感染，因此引起新一輪棄養潮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看義工接受訪問過程，真的有不少貓狗正等待救援】

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從影片中可看到，廣州的寵物救助義工接受訪問，指近日收到的求助個案，大部分都是被遺棄的名種貓狗，不是一般的浪浪。

棄養數量大增

現在每天都接到差不多20宗求助，有不少人在街上看到浪浪也完全不願觸碰，怕被感染，於是只有打電話找義工協助。

愛寵被強行活埋

除了影片中的例子外，其實在微博裏也能找到不少棄養貓狗例子，甚至有執法部門強闖民居，並把家中寵物活埋至死，情況令人憤慨！

【點擊圖片看內地網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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