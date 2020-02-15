【靈異】網民分享搬新屋經常被「鬼壓床」　貓咪挺身趕走靈體

經常有人說：動物擁有超強的靈性，可以看到人們看不到的「東西」。 台灣最近有網民分享搬新屋後，曾多次被「鬼壓床」，還時常做惡夢，並且無法從夢裏清醒過來。直至有次，她養的貓咪出手救助，她才在惡夢中清醒過來。

貓咪「哆啦將」救貓主走出惡夢。（受訪者提供）

8年前，貓主小瑪雅跟丈夫帶著兩隻貓咪搬進一間舊社區的房子。房子在小瑪雅婆婆購入後，一直閑置了十多年，所以他們搬進去時，房子的狀況猶如廢墟。雖然小瑪雅並不是靈異體質，但也相信世上有靈體的存在，於是入住前幾天故意打開房子的電燈，希望房子會更明亮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

持續惡夢醒不過來

搬進房子以後，小瑪雅並沒有感到不舒服、不自在，她指出，「當時又養了2隻貓，半夜有任何聲響都覺得是貓咪造成的，頂多睡覺時偶爾會做惡夢。」她經常會在夢裏發現自己醒不過來，起初她會在夢裏尋找廟宇，只要看到廟宇，她大多數都會醒過來，她續指，「有時候，明明感覺已經很清醒了，但是就是無法動。」

有次，她彷彿被困在夢迷宮，持續醒不過來，在她手足無措之際，她聽到耳邊傳來貓咪的呢喃......

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貓低吼趕走怪東西

小瑪雅的耳邊持續好幾秒都傳來貓咪吵架時的低沉呢喃，她慢慢隨著聲音醒過來。她睜開眼睛，看到貓咪「哆啦將」坐在床旁邊的櫃子，兩眼目不轉睛地看著她。下秒鐘，牠突然抬起頭，盯著她上方的天花板，「我感覺到空氣凝結，我相信是貓生氣的低吼才把它趕跑。」

「從那次以後，就沒有再被壓的感覺，如果一個人睡覺時，我都半哄半求我家的貓陪我一起睡！」小瑪雅把哆啦將英勇護主的故事分享到facebook群組「靈異公社」，隨後獲得逾兩千網民點讚，部分網民留言指：「可以開罐頭了」、「養貓真的很讚」、「護主有功，快開罐罐!」、「聰明又可愛的乖孩子」、「我家的貓也會衝過來救我」、「睡夢中是被貓壓居多」。

黑貓還是「送子貓」，原本患有不孕症的台女也因黑貓而懷孕。

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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