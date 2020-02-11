【上流寄生族】南韓寵物文化抬頭　由食狗肉風氣盛到總統帶頭養狗

狗狗這麼可愛，怎可以吃了牠。 南韓雖然曾經是最多人吃狗的國家之一，但隨着民眾對吃狗肉的看法轉變，新一代已很抗拒吃狗肉，甚至是視狗狗為寵物伴侶，對牠們愛護照顧一生。最近得獎甚多的《上流寄生族》裏的橋段，也可略見一斑。

曾經，南韓是一個以吃狗肉聞名的國家，但近年一再關閉大型狗肉屠宰場，會提供狗肉的餐廳亦已不多。是什麼改變了南韓人對狗狗的態度呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看《上流寄生族》裏，有錢人如何待狗狗】

在南韓電影《上流寄生族》中，便能看到南韓人現在已將狗狗視為寵物伴侶，狗狗總是抱在懷裏，牆上也掛着3隻狗狗的合照，狗狗地位之高不言而喻，人們已不再視牠們為美食，反而更關注牠們的權益。

【點擊圖片看屠狗場裏的狗狗，牠們都被困着，更面臨被屠的命運】

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政府關注動物權益

南韓吃狗肉文化已有數個世紀，曾經，南韓每年有超過100萬隻狗狗被吃掉。加上屠宰過程殘忍，狗狗長期被困在狹窄環境中，而且最終被殺。因此長久以來，已有不少動保組織與民間團體，要求政府部門管制屠場。

南韓總統文在寅在競選時，曾承諾過如果能夠當選總統，就會收養一隻流浪狗入住青瓦台，目的也是為喚起對棄犬與動物權的重視。最終他當選了，並實踐承諾在當地動保組織CARE裏領養了一隻曾受虐待的狗狗，更與金正恩送出的狗狗一起生活。

南韓總統文在寅曾多次領養被遺棄動物，而今次領養的Tory就曾經被虐。（青瓦台@Facebook）

據《韓國時報》報道，首爾吃狗肉的人數逐漸下降，在過去10年，售賣狗肉的店家由2005年的528間，減至2014年的329間，減幅近4成。

根據南韓三大文調之一的蓋洛普（Gallup），在2018年6月時的調查顯示，約70%南韓民眾表示未來不會吃狗肉，遠多於2015年的44%。

02-總統文在寅表現喜悅，Tory正式入主青瓦台。（青瓦台@faebook）

現時，南韓國內吃狗肉的餐廳，不是倒閉便是改變餐廳菜單，狗肉已漸漸消失在市場上。首爾原本有11間屠狗場，在2017年時已關閉3間，其後又有5間停業。在2019年年尾，最後3間屠場也宣布不再屠狗。

首爾市長朴元淳在2019年10月26日，出席「與伴侶犬遛南山」活動時曾表示，首爾已成為「無屠狗場城市」，而他早前也有看過關於流浪狗的動畫電影《Underdog》，並表示關注狗狗權益，希望大家能視狗狗為伴侶。

與民間組織協調

多年來，政府部門與動物保護組織以及社會團體，經過不斷商討協調，修改現行法律，最終才達致首爾市內所有屠狗場停業。透過這些舉動，也令民眾關注狗狗的權益。

大家都愛寵狗狗，甚至狗吃的東西比人吃的東西還要好吃？（上流寄生族）

雖然還有不少人，仍堅持認為熬煮狗肉是可補身，具壯陽功效。但隨着社會進步，民眾也漸漸覺得狗狗是寵物而非牲口，年輕一代更對吃狗肉反感，狗肉店式微已是大勢所趨。

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