流浪貓腎病纏身遭嫌棄　收養3個月變超美貓　主人驚喜撿到寶

一頭小貓因罹患多種病症，所以屢次遭到嫌棄，一直也未能覓得歸宿，直到牠遇上一名善心女子。短短3個月後，小貓竟有如脫胎換骨般，變成人見人愛的可愛模樣，加上乖巧的性格，就連收養牠的善心女也不禁直呼「牠是天使貓咪」。

台灣網民「衣岑」早前在網上分享愛貓喝水的影片，引起甚大迴響，網民們均對為何貓貓會積極喝水大感好奇。衣岑接受《香港01》訪問時坦言：「牠是天使貓咪，乖到我很意外！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「淘太郎」乖巧地飲水的影片惹來網民關注。（受訪者提供）

片段中這隻外表可愛的貓咪名叫「淘太郎」，牠在不久前其實還是一副蓬頭垢面的樣子，還屢次遭嫌棄，直至牠遇上衣岑。3個月前，淘太郎因身患多種疾病，一直也未能在網上找到領養者，因此衣岑便決定帶牠回家。經過一輪細心照顧，牠現在已變成胖嘟嘟的可愛小貓，飼主衣岑也不禁直呼撿到寶。

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6歲的淘太郎被多種病症纏身，包括慢性腎病、白血球過高、紅血球過低、呼吸道疾病、鼻竇炎、骨刺等等，需要長期服用大量藥物及每天飲200毫升水。向寵物餵藥一向也是高難度任務，但衣岑指出淘太郎實在非常乖巧，「我每次準備好餵藥餵水，轉頭牠已經趴在那邊等我，連看醫生也乖到我很意外」，大讚淘太郎根本就是「天使貓咪」！

淘太郎身體狀況日趨穩定，現時經常也會在衣岑開設的婚紗店內充當店長一角，深得客人喜歡。淘太郎從人人嫌棄的病貓，變成大受歡迎的貓店長，全賴衣岑付出的時間和耐心。衣岑希望藉此呼籲貓奴們多留意主子，並記得帶主子每年驗血，確保主子健康。

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