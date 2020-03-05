【狗認人】狗狗不能在手機屏幕認出主人　真正原因是這樣…

春節前，可能有些朋友不便帶着愛犬回家過年，便把牠寄養在朋友的家裏。但是因為疫情的影響，可能沒辦法如期回到狗狗的身邊。只能在想牠時，通過視頻通話來看看狗狗。但是，為什麼屏幕那邊的狗狗對自己愛理不理呢？是狗狗已經遺忘了鏟屎官？還是狗狗生氣了呢？鏟屎官無需給自己加這麼多戲，狗狗只是沒辦法在屏幕中認得出我們而已。

此前，有研究表明，在看手機或平板屏幕時，大部分的狗狗會對影像中出現的熟悉影響表示疑惑，有一些狗狗是完全置之不理。這是因為狗狗實在沒辦法在手機或平板等小屏幕電子產品上認出我們。

首先，狗狗是天生的大近視。手機或者平板的視頻畫質經過壓縮，要狗狗認清手機上主人的臉是非常困難的。即使狗狗能認出主人，牠們也會感到很奇怪，為什麼主人怎麼只有半身或有頭部？是不是想想都感到很詭異，所以也難怪狗狗會表現得如此冷漠。

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科學家還發現，如果當主人在屏幕另一端發出聲音後，大部分的狗狗會開始尋找聲音的來源。有些狗狗可以正確地把聲音和屏幕聯想在一起，確認主人的聲音都是由小屏幕而來，因此就會興奮地搖起尾巴。畢竟，狗狗對於聲音的靈敏度，是遠遠高於對畫面的靈敏度。

科學家又進一步換上大屏幕，讓主人在電視上出現和狗狗互動。結果發現，狗狗作出反應的比例，較在手機平板等小屏幕上的要更多，甚至還有些狗狗會跑到電視後面看看主人到底是不是躲在那裏。

對此，科學家認為，屏幕的大小會影響狗狗認出主人的能力。我們人類可以辨識出縮放後的人臉，但並不代表狗狗也同樣有這種能力。當主人的臉以縮小比例且在比較差的畫質出現在手機或平板上，狗狗只會覺得奇怪，為什麼這個東西的聲音跟主人的這麼像呢？相反，如果主人出現在電視上的話，與狗狗現實中看到的主人，比例是差不多的。所以，狗狗是更容易認出電視上的主人。

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那可能又有朋友會感到疑惑，即使狗狗難以辨認出手機屏幕上的主人，但可以通過聲音啊，為什麼有些狗狗會毫無反應呢？話雖這麼說，但聲音經過傳導後多少會有點失真。那在狗狗的角度來看，一張疑似主人的臉，發出疑似主人的聲音，但是卻沒有主人的味道，那你會不會以為這個人是假冒的呢？

狗狗天生就是大近視與大色盲，牠們主要是通過味道與聲音辨認主人。即使我們是狗狗最愛的主人，但在牠們的眼中，我們只是一個模糊的人影而已。所以各位鏟屎官和狗狗視頻通話時，即使牠們表現得很冷漠，牠們也只是一時認不出你而已，千萬不要懷疑牠們愛你的心哦~

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