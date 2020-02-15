【狗行為】狗狗眨眼非為賣萌　太頻繁可能潛藏健康問題

狗狗最可愛的面部表情之一就是向你拋媚眼。狗狗眨眼的畫面足以萌翻所有的狗主人，讓他們瞬間忘記了狗狗調皮的樣子。但為什麼狗狗會眨眼呢？ 許多狗主人常常會想知道狗狗的心裡在想什麼，眨眼是不是若有所求？是犬類與生俱來的性格的一部分？還是故意眨眼賣萌嗎？

狗狗對著主人眨眼是想要表達什麼？（按下圖看答案）↓↓↓

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簡單地說，狗狗的眨眼可不是僅僅為了賣萌，相反，這可能是狗狗在試圖避免攻擊或抵禦威脅時的面部表情。

狗狗如何用眼睛交流

人類的交流方式與狗狗的交流方式是非常不同的。人類通常利用語言和手語來表達他們的想法和情感，而狗狗則利用面部表情和身體姿勢，而且還不包括其他比較難察覺的方式。

在利用面部表情的方面，狗狗與人類也是有很大的不同。人們利用眼神交流來表達尊重和讚賞，我們通常對朋友眨眼，是為了以友好的方式吸引他們的注意力。

狗狗的眨眼不僅僅為了賣萌，相反，這可能是狗狗在試圖避免攻擊或抵禦威脅時的面部表情。（IG@smileeeeee1216）

然而，對於可愛的狗狗來說，眼神交流主要用來表達攻擊性和絕對的支配性。有時你可能會注意到，如果兩隻狗不喜歡對方，牠們經常會一動不動地直視對方的眼睛。同樣的事情也會發生在狗狗打架之前，狗狗們通常會直視對手的眼睛，並保持凝視。每隻狗狗都希望對手先眨眼，然後採取進攻，打破僵局。在這種情況下，眨眼通常是狗狗維護自己統治地位的方式。

因此，當你的狗狗向你眨眼時，牠可能在試圖發出非常消極的信號。當然，狗狗不太可能想和你打架。主人們應該記住，即使狗狗在你身邊很興奮，牠也幾乎不會和你有眼神交流。即使有，牠也只會盯著你的眼睛看幾秒鐘。

即使狗狗在你身邊很興奮，它也幾乎不會和你有眼神交流。即使有，它也只會盯著你的眼睛看幾秒鐘。（Daniel Sandoval/Unsplash）

狗狗通過眼神交流可能想表達的東西：

表達快樂的和想進行遊戲的慾望； 保持目光接觸是向對方挑釁並發起決鬥； 斷續的眼神接觸意味著狗狗很有禮貌，在避免正面衝突； 眼睛睜大、向上翹起與焦慮和疑惑有關； 瞇起眼睛，目不轉睛地盯著別人，這肯定是一種挑釁的表現。

總結

狗狗的眨眼動作主要與順從行為有關。在極少數情況下，狗狗會模仿人類的眨眼動作。眨眼也可能是一種潛在的健康問題，最重要的是要記住狗狗眨眼的方式，以及它對你眨眼時的表現。例如，如果眨眼太頻繁，可能是患眼疾。

眨眼是狗狗賣萌的殺招之一，但是在不同的情況下，狗狗想要表達的東西也是不一樣的。所以主人們要仔細觀察狗狗眨眼的狀態，了解狗狗所想所需。

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