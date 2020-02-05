【武漢肺炎】無法放狗？5招讓毛孩放電兼鍛鍊大腦　不再怕拆屋

最近因為武漢肺炎疫情，大家都聽鍾南山院士的話，乖乖地呆在家裏「隔離」。相信很多人每天的運動路線就是：房間→客廳→廚房→陽台，但我們還有電視看有手機玩，那狗狗呢？除非是自家有超大的花園給狗狗溜達，否則很多狗狗的運動量都是被大大壓縮的。後果是什麼呢？當然是「拆家」啊！但其實，即使是在家裏，鏟屎官也可以用一些活動，來消耗掉狗狗的精力。

狗狗的戶外活動被大大限制，精力無法消耗，自然就會「拆家」！除此之外，可能還會經常哀嚎來抗訴主人，為什麼不帶牠們去運動，體重噌噌噌地上升也是無可避免的事。雖然無法帶狗狗到室外去散步，但主人可以增加室內的活動，消耗狗狗多餘的體力。

狗狗不能能外出，有什麼室內活動可以做？按圖找靈感↓↓↓

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狗狗的戶外活動被大大限制，精力無法消耗，自然就會「拆家」！（Michael Mroczek/Unsplash）

給狗狗漏食玩具

假期在家裏，狗狗也吃得夠多了。為了能鍛鍊狗狗的大腦和身體，主人不要給狗狗裝滿一碗食物，可以將部分食物放在漏食玩具裏，讓狗狗經過思考後才能吃到食物。有些玩具還能調節難度，當狗狗逐漸適應了玩法之後，主人可以逐漸增加難度，狗狗就會在不知不覺中精神疲憊。這樣既可以鍛鍊狗狗的大腦，還能解決狗狗狼吞虎嚥的問題。

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跟狗狗玩拔河遊戲

在確保附近的環境安全下，主人不妨可以試試和狗狗玩拔河遊戲。這對狗狗來說，是一種腦力和體力相結合的運動。但要注意的是，在玩遊戲的時候，如果狗狗的牙齒碰到你的手，就要馬上停止遊戲。因為狗狗這種行為得不到及時制止，很可能會演變成牠護玩具的行為。在遊戲的過程中，主人最好讓一下狗狗，讓牠們贏幾次，自己又贏幾次，這樣才會讓狗狗有玩耍的慾望。

跟狗狗玩扔玩具的遊戲

如果要說快速消耗狗狗體力的遊戲，那當然是扔玩具啦！在活動空間有限的室內，其實也是可以玩和狗狗玩這個遊戲的，只要主人控制扔出去的力度即可。最重要的當然是，先把活動範圍內的易碎或危險的物品都移走。

然後，找到一個狗狗足夠喜歡的玩具，這樣牠們才有動力去撿。如果地板是瓷磚的，不要扔太遠，要留一點地方給狗狗緩衝，不然太滑牠們可能會撞到牆上。狗狗撿到玩具後，主人可以用零食獎勵狗狗，讓牠們把玩具拿回來。

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和狗狗玩捉迷藏

如果覺得上述幾個遊戲都很費勁，那主人可以與狗狗玩捉迷藏的遊戲。當然這不是讓狗狗找你，而是找食物。這可以很好地發揮狗狗的嗅探和狩獵追蹤的本領，如果牠們達成了會特別有成就感。

首先，先讓狗狗看到你在房間裏藏了一些食物，或是牠喜歡的玩具，並讓牠找到。一旦牠掌握了遊戲的玩法，鏟屎官就可以真的把食物藏起來，然後再向狗狗發出口令，讓牠去找。狗狗找到後，除了可以給牠零食獎勵外，撫摸和表揚都是很好的獎勵方式。

訓練狗狗

這段時間，人和狗都沒辦法出門，那鏟屎官可以好好利用這段時間，訓練狗狗一些命令或技能。如果只是訓練基本命令，或者一些服從性命令，根本不需要太多的空間。如果你家狗狗已經掌握了基本技能，那不妨教會牠們一些高級技能，比如讓狗狗學會裝死，或者讓狗狗學會叼東西給你，訓練這些技能也不需要太多的地方。

這段時間雖說只能呆在家是很無聊，但若能利用好這些時間，比如閲讀充實下自己，運動下跟狗狗玩玩遊戲，教會牠們一些技能，其實還是很有意義的~

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