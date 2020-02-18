【武漢肺炎】被隔離狗主花式遛狗　網民：有什麼好笑？太危險了

大家都知道狗狗喜歡到戶外散步，有些狗狗甚至只肯在街上去廁所，因此遛狗是每天的必要活動。 不過，武漢肺炎疫情蔓延，未有退卻跡象，在內地許多城鎮更是被強制隔離在家中。人類已感到很辛苦，更何況是狗狗呢？在黑龍江便有人採取激進的遛狗方式，把狗狗從二樓吊到地面遛放。事件引起網民強烈譴責，直斥是虐狗行為。

狗狗被主人從二樓如放風箏般遛到地面。（梨視頻）

這段影片在2月16日拍攝，地點是黑龍江的齊齊哈爾。有網民從窗外拍攝到對面樓層，有一隻狗狗身上被套上繩子，然後便從二樓直接滑到地面，這種如「放風箏」般方式的遛狗行為，起初令網民笑了出來。隨後又看到狗狗被主人直接硬拉回二樓，當中過程驚險，如果狗狗稍有掙扎，便可能從繩套掉出，發生意外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看這宗令人感到不安的遛狗方式】

+ 4 + 3 + 2

笑完後需反省

雖然影片看似好笑，但只要細心一想，狗狗情況其實是極危險。如果狗狗掙扎，繩套脫落，狗狗便會墮地出現危險。「可能主人也是好心想讓狗子溜達溜達活動活動，不過這方式真心不敢恭維，太危險了。尤其狗子平衡不像貓貓那麼好，鏟屎官們還是不要效仿。」

絕不鼓勵這種遛狗方式。（微博）

其他網民也回應，「絕對不鼓勵任何人採取這方式遛狗」、「不安全吧！狗狗很容易脫扣的」、「狗狗有多害怕」、「這麼危險，有什麼好笑的」、「是遛狗還是虐狗」、「非常不負責任的做法」、「笑完之後也得默默反省」。

【寵物無罪，點擊圖片看內地網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼▼▼武漢內還有很多獨居寵物，點擊了解其他心碎個案▼▼▼▼▼