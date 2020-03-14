雪橇犬可憐伏地　路人上前安慰　見字條才驚覺一直受騙

有養過雪橇犬的人都會知道，雪橇犬總是喜愛吠叫。不過，在俄羅斯，卻有一隻異常安靜的雪橇犬，牠每天都會乖乖地待在路邊。途人都以為牠只是流浪狗，但事實上牠有個好主人，而每天待在這裏正是要接主人放工。

我很好，不用擔心我。（Klops）

俄羅斯沿海城市Kaliningrad，有路人每天都會在購物中心旁的街道上，看到一隻雪橇犬靜靜的趴在地上。起初大家還以為是被遺棄的流浪狗，但每天如此，便引起途人注意。最終途人走前，才發現狗狗身上留有字條，原來牠不是被遺棄，牠只是在等主人放工。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻狗沒有被遺棄，牠不餓也不冷，只是在等主人放工。 Svetlana

狗狗身旁有着寫着這句話的紙條，並留下了狗主的聯絡電話號碼。原來，這隻雪橇犬只要獨留在家中，便會感到寂寞，而且開始不斷發出令人傷感的哀嚎，牠實在沒法與主人分開。在迫不得已的情況下，主人Svetlana只好把牠帶到公司附近，讓牠等候自己放工。

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主人細心看顧

Svetlana表示也擔心雪橇犬會感到不安，又或是等待途中遇上壞人，於是她每小時都會出來看看狗狗，在午飯時段，更用足40分鐘和狗狗散步以及餵食。

Svetlana表示，狗狗很聰明聽話，懂得看交通燈號，平日最喜歡就是待在她床邊。但狗狗很怕與主人分開，而工作的商場又不許狗隻進入，於是只好把狗狗留在商場門外。她表示

雖然要短暫時間與狗狗分離，但雪橇犬知道主人就在附近，也就不再亂吠嚎叫，每天8小時乖乖趴在路邊，期待與主人放工一起回家。

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