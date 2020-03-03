【新冠肺炎】小黃誤會排隊買肉肉　20分鐘後發現殘酷真相氣到反肚

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）令口罩供應持續緊張，這個情況同樣出現在台灣。 日前（2月29日）有狗主便發布了一張黃狗排隊買口罩的照片，狗主還大讚牠排隊過程乖巧。沒想到，狗狗得知排隊不是買肉後，就馬上翻肚發爛，賴著不走！令狗主哭笑不得。

黃狗「又又」很配合地排口罩。（受訪者提供／facebook圖片：又又高飛狗）

別以為只有香港一罩難求，台灣口罩的供應同樣緊張。黃先生日前帶著愛犬「又又」到台南遊玩，結果在景點拍完照準備離開時，就看到藥局有人龍排口罩，而且人數不多，他就帶著又又趕緊上前排隊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黃先生接受《香港01》訪問時指，那是第一次又又陪他買口罩，沒想到牠超乖巧，「我們大概排了快20分鐘，又又很乖一直坐著等，然後排在前面的路人紛紛拿手機出來拍他，有人蹲下來拍，牠就靠向對方綜藝摔撒嬌。」

20分鐘過去，黃先生成功買到口罩。這時候，又又好像發現自己誤會了什麼，「牠發現好像不是來買肉肉的，牠躺下賴著不走，藥師笑著要牠留下讓當店狗。」黃先生感到超尷尬，只好拿雞肉乾引誘牠離開，又又邊吃邊走出來，「牠發現我把零食包收起來以後，又立刻倒地翻肚肚抗議，只好抱起處理，哈！」

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又又是隻心思細密的狗狗，黃先生指出：「如果不能讓牠玩的地方，牠會一臉悶氣，要拿零食給牠，牠才會配合。」幸好，黃先生及後帶牠去了好幾個地方遊玩，又又才開心起來。

「牠發現好像不是來買肉肉的，在藥局裡面躺著不走，下次真的不能帶牠來買口罩了。」高先生把又又排隊買口罩的照片放到facebook群組「米克斯傳奇」後，吸引了千多位網民點讚：「可愛到想抱緊處理了」、「排完就可以去買肉了」也有網民模仿又又的語氣寫到「我揹著大包小包的，你怎麼捨得這樣對我？」、「本來想說這肉肉一定很好吃，這麼多人排隊！」、「你為什麼要騙我排隊！」

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有狗主早前（2月19日）發布了一張黑狗「全身裝備」準備排隊買口罩的照片，身上還貼了張紙條提到：「一直以來都沒買到過半個口罩。」小黑最後雖然沒有外出排隊，不過牠的這身造型為媽媽帶來額外驚喜。

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在新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐下，市面掀起搶購口罩熱潮，口罩頓成珍貴物資，不少人甚至為了一盒口罩而不惜熬夜排隊。不過，一位貓奴日前（2月2日）在家突然發現一盒口罩，全靠其貓主子早懂得「未雨綢繆」。

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