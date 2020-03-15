【貓行為】看見這５個怪行為　就知道貓貓一直在模仿你

貓咪和其他哺乳類動物一樣，形成短期記憶與長期記憶的方式並無多大的區別，皆是通過學習獲得經驗。不論好與壞的記憶，都是由各種生活經驗所帶來的。因此，當家貓同人類建立起聯繫後，同樣可以透過模仿及學習來仿效人類的行為。貓咪有哪幾種常見的習慣，容易由人類的動作和習慣模仿而來呢？文：凱小姐／滔客

按圖了解解貓咪模仿人類的五大常見行為↓↓↓

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經過長期的觀察與學習，貓咪不經意擁有與貓奴們相同的睡姿。（Ayse A／Unsplash）

1. 睡姿

很多人時常累了倒頭就睡，沙發上的睡姿千奇百怪，對於一天需要三分之二睡眠時間（約15-16小時）的貓咪而言，相當容易於朝夕相處之下，經過長期的觀察與學習，不經意擁有與貓奴們相同的睡姿。

2. 貪吃

「民以食為天」，在人類的日常生活中，完全不為過。正餐吃完，抵擋不了甜點的誘惑；看電視時，也不忘嘴饞一下。就算原本不是貪吃的貓咪，也在嗅覺及視覺的薰陶下，無法滿足於單純的飼料與罐頭，只要貓奴們秀出貓零食，馬上飛也似的衝到跟前。

3. 出現在鏟屎官經常出沒的地方

貓咪剛來到新環境時，總是躲得不見蹤影；當牠開始習慣主人的氣味與有主人的日子，便會經常出現在主人坐過的沙發、躺過的床鋪，喜歡流連於有主人氣味的地方，這可是貓咪愛主人的表現喔！

4. 脾氣

人們總說：「你的脾氣跟你爸一個樣」。其實，除了先天的基因遺傳，後天的耳濡目染也是個相當大的因素。除此之外，貓咪的性格可是會受人類所影響喔！很多時候主人會發現，脾氣暴躁的家庭，貓咪的性格也較為暴躁；脾氣溫和的家庭，貓咪的性格也顯得較為溫和。貓咪的性格，是可以經由觀察與學習而形成或改變的。

5. 跑進廁所

人類一整天跑廁所的次數無法計算，對貓咪來說，廁所是個相當神秘的地方，鏟屎官只要一進去，總會待上好一段時間才會出來。貓咪跟前跟後的，不知道從什麼時候開始，竟然學著蹲起了馬桶。

貓咪的模仿力可是很強的，仔細觀察會發現貓咪的習慣，怎麼跟鏟屎官越來越像；甚至連性格也越來越雷同。其實，這些相似度都是經由觀察及學習而來的。想要貓咪擁有好性格，先從自個開始啊！

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