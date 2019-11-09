【親貓技巧】如何成為「貓咪磁鐵」？4個小技巧令喵星人親近你

有些人，無論他喜歡貓咪與否，或是身在何處，永遠都是所謂的「貓咪磁鐵」。這種情況在人多的聚會中最為明顯，主人的貓咪會無視其他客人的存在，只何某一位客人互動頻繁，甚至黏著他/她不放。 而這些被貓咪「寵幸」的天之驕子們通常並不以為如何，也不像其他人一樣覺得這是種特權、享受。最奇怪的是，他們通常不喜歡貓、跟貓咪不合，甚至對貓咪過敏。 文：墨汁／滔客

領有專業認證執照的貓咪行為學家瑪麗蓮奎格（Marilyn Krieger）常在各大場合舉辦貓咪行為學相關教育演講，並著有得獎貓咪行為糾正書籍《不再搗蛋！》（Naughty No More）。她在一個貓咪行為網站專欄 Catchannel.com 上發表了一篇有關如何成為貓咪磁鐵的文章，希望能成功幫助搞不懂貓星人的貓奴們，也能成為喵見喵愛的「貓咪磁鐵」。

奎格指出，「這很諷刺，沒錯！有些貓咪就是特愛無視於貓咪的人！」雖然某些需要關注的貓咪也時常會去親近人，討關注或摸摸，但貓咪似乎根本致力於挑戰那些看起來完全不在乎的人。大部分的人根本不想當貓咪吸塵器，但貓咪就像地板上的灰塵一樣不斷的被吸引過來，就算關掉電源甚至拔掉電線也無濟於事......這到底是怎麼一回事？

別難過，這絕對不是針對個人。

貓咪喜歡接近對牠們較為冷淡的人，但面對與主動討好牠們的人又給予冷屁股，這是有牠們的原因的，一旦你了解了喵星人引力學，你就有機會變成貓咪磁鐵。

接近貓咪有哪些常見的錯誤方式？正確接近貓咪的方式又是怎樣？按圖了解↓↓↓

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(Mikhail Vasilyev@unsplash)

錯誤的接近方式

貓咪引力學裡最重要的一課就是「接近法則」。最常見的是崇拜喵星人的貓奴們太渴望與貓咪發生親密接觸，導致行為上讓貓咪產生壓力或感到不安。你要記得的是，人類的體型對貓咪來說是非常巨大的，你就像是個「人塔」一樣矗立在牠面前，牠們能不提高警覺嗎？ 下面這些舉動是會讓人類成為同極相斥的反磁鐵（或是「貓咪吹風機」），把貓咪嚇跑的動作：

1／盤旋在頭上、揮之不去的巨大陰影

很多貓咪都會因為陌生人在牠們頂上「盤旋」而倍感威脅。沒錯，你可能只是經過牠們，卻不知道你因為身材優勢，時不時闖入牠們頭頂上的領空，對牠們造成生命財產上的國家級威脅。貓咪對這種領空被巨人盤旋遮蔽的感覺感到不安，進而不喜歡這個類人，是不難理解的反應，特別是當人類佔著牠們的領空製造恐怖氣氛的同時，還試圖與牠們交流、伸出人類邪惡恐怖的雙手，甚至接近貓咪的頭。這時候，貓咪都快派出F-16把敵人擊落以保家衛國了，怎麼可能主動親近你。

敏感的貓咪在不確定人類的手勢是友善的還是有威脅的時候，是不會親近人，並且有可能立即逃離撤退的。

2／進擊的胖巨人：恐龍當家般的大聲步伐

對於走路無聲又嬌羞有氣質的喵星人來說，人類真是種走路大聲又步伐沉重的大腳怪。無論是否超級愛喵星人，走路大聲的人對於貓咪來說就是「恐怖片裡陰魂不散的怪物」或是「驚悚片大壞蛋」，尤其是你還想帶著那樣的步伐接近貓咪跟牠玩？想都別想，你可能連貓尾燈都看不到。

(Chuan Xu@unsplash)

3／老爺不要啊！夫人就快回來了：強逼民女到死角

壁咚不是每隻貓咪都喜歡的遊戲，看過戲裡面有色員外的古裝戲的你應該記得，當民女/丫鬟被比他強壯的員外逼到牆角時眼神裡那份驚恐。沒錯，連人被人逼到牆角都會害怕了，貓咪被逼到無路可退的時候又怎麼可能會開心呢？

有些太過熱情又有點小聰明的貓咪熱愛者，喜歡把貓咪逼到無法逃跑的角落，他們覺得這樣就可以摸到飽或是盡情享受貓咪的陪伴，殊不知被逼到角落的貓咪對你已經產生無比恐懼和排斥。貓咪不喜歡沒有逃脫路線的地方，尤其是被牠不熟悉的人堵住去路的狀況。大部分的貓咪都會「盡牠所能」的逃離這種危險對立情形，膽小的貓咪甚至有可能出爪保護自己的安危（下次再有這種舉動而被貓咪留下爪痕的人請不要再抹黑貓咪了哦！）。

所以想當貓咪磁鐵，記得不要把牠們困在角落，否則「你是個討厭鬼」這件事牠們可是會記很久的。

4／留下來或是我跟你走：不留選擇

試想如果你想上廁所、吃飯、喝水或是靜一靜，但是卻有人硬抱著你不讓你去，也不理你大叫救命或極力想掙脫的表現，你是什麼感覺？

大部分的貓咪在人類強行擁抱、環抱、撫摸或抱起牠們時，都會感到無比壓力。因為對牠們來說牠們並無法選擇：人類如此巨大，牠感到行動受了限制。所以當不熟悉的人曾經試圖抱起牠或限制牠的行動，牠下次一看到這個人就會想逃跑到你抓不到、摸不著的地方，讓你再也無法限制牠的行動。

(Sereja Ris@unsplash)

如何正確的接近貓咪

沒錯，這完全取決於「選擇的自由」。貓咪磁鐵有幾個共同的特性，首先就是他們通常看起來是很「忽略」貓咪的存在的，這樣也讓貓咪有了「是否要進行社交活動」還是「只想一個人待在自己的角落」的自由選擇。貓咪磁鐵們不會特意去跟貓咪接觸或堅持、強求；他們通常默默地坐在沙發上或是捲坐在地面一角（我們是在說人，非貓）。也就是這樣，他們對貓咪來說毫無威脅性。

設計一個讓貓咪想與你互動的環境

好了，現在你覺得很奇怪，你明明是喜歡的貓的，我們卻教你一直「裝」冷漠才能吸引貓咪。如果冷漠不是你的強項，那除了被動的「裝冷漠」等貓咪自己跳上你大腿來坐檯，你也可以設計一個「不具威脅的環境」來鼓勵貓咪和你互動。但是想要成功，你必須製造一個讓貓咪感到「能自由來去」和「自由選擇是否想與你互動」的環境。記住，這應該完全屬於貓咪自己的選擇。友善安心的環境是全貓界都懂的，這無關是意大利貓、日本貓、美國貓或世界上所有生活在不同國家的貓，如果你能創造這個友善安心的環境，恭喜你！你已經學會了貓界基礎共通語言，能讓貓咪喜歡上你了！

坐下並給予安全距離

要吸引貓咪進一步與你互動，一開始你應該找一個離貓咪有點距離的地方「坐下」。依身處環境不同，有時候你需要離貓咪1-3公尺，在越寬廣、越多逃跑路線的地方，你可以坐離貓咪比較近；在比較擁擠的地方，你則是應該坐在離貓咪越遠越好的地方——只要是牠看得到你的距離。

TIP：無論你坐在哪裡，記得環顧一下四周，確認貓咪可以有接近你或是隨時逃離的選擇。牠們絕不能感到受到脅迫或被逼到角落的感覺，否則牠們可能選擇不接近你以免身處危險。

現在你知道為什麼一群人都對貓咪示好，可是貓咪只走向那個貓咪磁鐵了嗎？你是站著還是蹲、坐（你跟貓咪的相對高度差），還有你身處在什麼地方，都是貓咪決定向誰走去的判斷依據，不是沒有原因的。

伸出「友誼之指」

先把環境搞對後，再來，開始鼓勵貓咪接近你。你可以伸出食指指向貓咪，高度大約在牠的鼻子上方一點的地方。你伸出的食指會讓貓咪了解你想跟牠「接觸」，這是非常有禮貌的邀請。而且，貓咪可以自由選擇是否接受你的邀請。當貓咪準備好接受你的邀請時，牠會走向你的食指並且用鼻子觸碰你的手指，意思是：「Hello！你好啊！」

TIP：如果貓咪已經準備好更進一步跟你示好，牠會主動用頭去磨蹭你的手，直到你的手指頭停在牠的臉頰部位。這時候，你已經得到皇上的允許可以替皇上搔搔下巴了（這可是天大的恩賜）。恭喜你！這很有可能是你與貓咪美麗友情的開始哦！

( Raul Varzar@unsplash)

說到底，貓咪喜歡表現冷漠和不理牠的人並不是什麼難以理解的事。只要了解貓咪跟狗狗比較起來，更需要安全感和空間，不難理解牠們喜歡接近沒有威脅性或不會太過於熱情，總是要抱住牠們不讓牠們自由的貓咪磁鐵們。 有時候，最少的努力卻能得到最大的回報呢！

【本文獲「滔客」授權轉載。】