【領養】看完15張領養貓狗前後對比圖　便會發現領養的真正意義

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如今，大家都很寵愛自己的毛寶貝，對牠們掏心掏肺，心甘情願為奴，很多人也願意去學習各種知識，只為了家裏的寶貝能夠更加健康，大部分毛孩的日子很幸福，都窩在主人的懷裏迎接新的一年。

今天，我卻想寫一寫那些被遺忘的牠們，牠們徘徊街頭，卑微膽怯，夏日酷暑，冬天嚴寒，沒有穩定的食物和水，沒有睡覺的窩，沒有遮風擋雨的家，更沒有鏟屎官的關愛……

牠們就是流浪貓狗。

牠們不知道下一頓可以吃什麼，不知道明天還會不會來，牠們飢餓、疼痛、無助、害怕，甚至不敢再去相信人類……

但當有人去關愛牠們的時候，牠們還是會感動，還是會再一次渴望被愛。

其實，每一隻流浪的毛孩子，都是一個在等待救贖的天使，牠們在等那個懂得愛牠，願意花時間照顧牠的人，當你願意給流浪的牠們一個機會，牠們也會給你意想不到的驚喜。

看看下面這些領養前後的對比照片吧↓↓↓

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你看，雖然被拋棄過、失望過，甚至差點快要離開這個世界，當牠們重新被愛着的時候，一樣可以變得美麗可愛、開朗樂觀。沒有誰喜歡流浪，也沒有誰比牠們更渴望能有一個家。

好在，如今也有越來越多的人，願意給流浪的牠們一個家，那些收養了流浪貓/狗的人，也都開啟了幸福的鏟屎生活，不是嗎？

所以，在新的一年，2020，如果你也想養一隻寵物，不如考慮下用領養代替購買吧，雖然流浪過，但牠們一樣值得被愛。當你選擇了一個生命，也請做好照顧牠一生的準備。

新的一年，我的願望很簡單，只希望所有的毛孩子都能得到關愛，再也沒有遺棄和傷害，願那些還在流浪的毛孩子們，也都能早日遇上對的人。

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【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

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