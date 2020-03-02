【柴犬】兩年體重飆6kg　柴犬逆進化成哥基犬　主人：是熱量問題

只要在Google搜索「拒絕回家」的圖片，百分之九十會看到柴犬，全因牠們是種喜歡散步到不願回家的狗狗。 台灣卻有隻不喜歡散步的柴犬，牠走10分鐘就會坐在地上撒嬌要回家，全因牠的體重近13公斤！牠胖胖的身型還令路人誤以為牠是哥基犬！據飼主分享，牠在兩年前只有6公斤，到底是什麼原因導致牠胖了一倍呢？

「好累哦，我們回家好嗎？」現年13歲的茱蒂因為太胖，所以經常走不動。（受訪者提供）

現年13歲的柴犬「茱蒂」體重竟然達13公斤！由於茱蒂的手腳偏短，看起來非常矮小，加上身型胖胖的，竟有路人誤會牠是哥基犬！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

茱蒂的飼主Vicky接受《香港01》訪問指，茱蒂是她弟弟飼養的狗狗，牠11歲前一直都由她弟照顧，當時茱蒂的身型非常標準，只有6公斤多。後來他經常都要出差，就把茱蒂交了給她照顧了，沒想到牠的身型竟然暴漲了，「茱蒂體型偏矮，腳、身體、尾巴都短，常被說像哥基。」

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主人爆料：牠食量很少

「那時牠6公斤多，我帶來照顧約半年，牠就重9公斤，後來一直胖到近13公斤。我看到牠的眼神，就會忍不住再給牠食物。」不過，Vicky從茱蒂11公斤開始就注意牠的飲食，雖然牠食量不多，但仍然一直胖下去，「牠乾糧、罐頭、鮮食交換吃，乾糧一般吃不到半糧杯，罐頭吃不到半罐，鮮食則是我煮三餐時弄一些給牠，量也不多。」

明明吃得不多，為什麼一直在發胖呢？Vicky看著茱蒂越來越胖，身體機能也明顯跟著轉差了，比如說帶牠外出散步，牠走幾步就不想走下去，「牠跑約1分鐘就坐下休息，要等我找牠，牠才動。散步時間約10分鐘就回家了，別人是趕羊，我是趕狗。」為了茱蒂的身體著想，Vicky試著問網友跟醫生，茱蒂發福的主因，結果竟得出這答案──

「是熱量的問題。」Vicky之前只留意到茱蒂進食的份量，沒留意到牠食物的熱量，打從得悉是這問題後，她便開始為茱蒂安排鮮食，「現在我會特別注意給牠食物佔的卡路里。」

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