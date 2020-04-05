狗狗糞便太臭可能是健康警號　4點即Check主人是否需要求診

有些主人會抱怨，自家的狗狗便便味道特別大，所以一般都是帶出門便便。大家都是動物，拉出來的便便肯定有味道，怎麼可以歧視狗狗的便便呢？但是，一般狗狗要是消化好，食物能被充分吸收，便便是不會有那麼大氣味的。狗狗的便便氣味會那麼濃重，其實是蛋白質沒有完全消化，在腸道發酵後發出的味道。

而導致便便發臭的原因，有以下4個（點圖瀏覽）↓↓↓

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狗狗吃太多油膩或者難以消化的食物會導致消化不良，便便特別臭。（Unsplash@Camylla Battani）

狗狗的食物問題

質量太差的狗糧，其實裡面的蛋白質含量都是由羽毛、骨粉等構成，很難被腸胃消化吸收，所以拉出來的便便一定會發臭。而吃了很貴的狗糧後，一些狗狗的便便也會特別臭，這是怎麼回事呢？如果狗狗是從普通狗糧，突然換到高品質的狗糧，沒有用一段時間過渡，狗狗的腸胃可能不適應消化不了。狗糧的蛋白質含量不是越高越好，要是狗狗的腸胃消耗不好，吸收不了也沒有，最後只會加重腸胃負擔，還弄得便便特別臭。

另外，狗狗吃太多油膩或者難以消化的食物，也會導致消化不良，便便特別臭。

狗狗便秘

便便在腸道堆積太久時，容易產生氮與氨，而這兩種東西聞起來就會特別臭。便秘的狗狗，拉出來的便便不僅特別臭，而且顏色是黑得跟炭一樣。老年犬特別容易發生便秘，主人可以多帶狗狗運動，給牠多吃一點蔬菜水果，或者偶爾補充益生菌促進消化。

狗狗本身消化能力差

人類在選育的時候，通常只會關心狗狗的外表或者功能問題，而一些藏在身體裡的問題，大多是後來才發現的。比如柯基、法國鬥牛犬、英國鬥牛犬等，天生消化功能比較差，就很容易會放臭屁、拉稀和臭便。玻璃胃的狗狗，亂吃一口東西都會拉肚子。

除了特定品種，小型犬的消化能力差，一旦吃錯了東西，很容易引發急性腸胃炎不停拉稀，那個味道也很難聞。

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細菌病毒感染

要是狗狗在家亂舔，出門喝了不乾淨的水，可能把有害病菌吃進肚子裡，這些有害病菌會導致狗狗腸道菌群失調，食物消化後會產生臭味。要是狗狗的便便像臭雞蛋一樣惡臭，可能是病毒引起的，主人看看狗狗是否有其他症狀，觀察狗狗的便便，如果是幼犬要特別警惕狗狗是否感染了細小病毒。

狗狗便便發臭要怎麼解決？

其實也很簡單，如果是新狗糧引起的，直接換掉即可。給狗狗換回合適的狗糧，不要給太多零食，清淡飲食多喝水多運動，一段時間後肯定有所改善。要是狗狗天生消化不好，主人可以用益生菌進行輔助，給狗狗吃些容易消化的高質量食物。要是除了臭便外，狗狗還沒有胃口沒有精神的話，盡快帶狗狗去看醫生吧！

你家狗狗吃了什麼容易導致便便特別臭呢？留言分享給其他主人避坑吧~

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