【照顧老狗】應對白內障、慢性肝病　主人照顧老狗３大技巧

一般來說，狗狗在8-10歲時就逐漸步入老年。狗生已經走過大半，狗狗的身體器官、體能和外形會發生很大的變化，牠們的皮膚可能會變得鬆弛，臉部、嘴部周圍的毛髮可能會逐漸變成白色，曾經活潑的牠們可能也逐漸變得不愛動了。因為抵抗力的下降，很多疾病也很容易找上牠們。

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肝臟發生疾病時常見的症狀包含精神抑鬱、食慾不振、嘔吐、體重減輕。（IG@Gabrielle Costa）

老年狗狗的常見疾病

1. 眼睛的老化─白內障、乾眼症

隨著年齡老化，狗狗的水晶體也會開始衰老混濁，出現白內障情況。若長期被紫外線照射，還會加速眼睛老化，令狗狗白內障加速形成。還有就是遺傳疾病與糖尿病，都是加劇狗狗白內障的成因。此外，如果曾撞到眼睛，也會容易令狗狗出現白內障的機會。

白內障的常見症狀有眼球出現混濁或白色物質、走路容易撞到東西、視覺常常不清，末期時可能會導致眼睛發紅，繼發葡萄膜炎使狗狗疼痛，直至完全失明。但並不是眼睛的水晶體發白的就是白內障，白內障在外觀上容易和因老化造成水晶體混濁的核硬化搞混，如果發現狗狗水晶體發白，必須經由獸醫師做進一步檢查才能確認。

改善及建議：不幸的是，白內障是一種不可逆的疾病。但早期的白內障，可以使用特定的眼藥水延緩惡化。若已經成為成熟的白內障，應定期至眼科監控白內障是否穩定，因為末期的白內障除了會喪失視力外，甚至有可能導致水晶體周圍的一系列問題發生，繼發青光眼，葡萄膜炎，水晶體脫位等嚴重問題發生。也可以考慮做白內障手術，經由水晶體乳化的方式，讓狗狗有機會恢復視力。

隨著年齡老化，狗狗的水晶體也會開始衰老混濁，出現白內障情況。（IG@pecosachi）

乾眼症與狗狗的淚腺逐漸萎縮或退化有關，可透過Schirmer淚液測試（STT）檢查。乾眼症常見症狀為黏稠的分泌物、眼白充血和眼球乾燥等，如果乾眼症反覆發生，或還可引起結膜炎。

改善及建議：使用專用乾眼症眼藥水來促進淚腺分泌及調節不正常免疫反應，如果已出現較嚴重的繼發感染及外傷問題，也會建議同時使用抗生素眼藥水、人工淚液等各種其它輔助治療。

2. 牙齒的退化─牙周病

牙周病的病因主要是牙垢和牙石中的細菌，一般是由於口腔得不到及時清理，從而受到細菌感染，慢慢發炎而成。它是一種涉及到牙周、齒周韌帶和齒槽骨的急性或慢性炎症過程。牙周健康會影響到狗狗的進食，進而關係到營養的攝取。

牙周病常見症狀有口臭、頻繁流口水、進食困難、齒覆蓋牙結石等礦物化物質、牙齦腫脹充血且容易出血，以及牙齦萎縮齒根露出等。

改善及建議：如果狗狗從小沒有刷牙的習慣，或是牙周病已經逐漸形成，可讓獸醫診斷是否需要洗牙。因狗狗洗牙需要施打麻醉，所以一定要事先做好相對應的檢查，並由專業獸醫評估身體狀況是否適合或是如何安全進行麻醉的方式。

牙周健康會影響到狗狗的進食，進而關係到營養的攝取。 （Unsplash/Alexi Ohre）

3．肝功能的退化

肝臟對狗狗而言是非常重要的器官，因為它掌管多達1500種的機能。一旦肝功能退化，意即為這1500多種機能會一起減弱。肝臟發生疾病時常見的症狀包含精神抑鬱、食慾不振、嘔吐、體重減輕，嚴重時還可能伴隨黃疸、腹水、凝血功能異常、神經性症狀或癲癇等。

改善及建議：慢性肝病的初期症狀常不明顯，即使有症狀，有可能因雷同於一般腸胃炎，故常被忽略而延誤治療。建議老年犬應該要每半年至一年進行一次完整的健康檢查，以利及早發現與控制病情。

4. 免疫力下降

隨著狗狗年紀的增長，免疫力也會逐漸下降。一旦免疫力下降，狗狗就越容易感染細菌、引發各種疾病。

改善及建議：最基本的就是保持每天規律的運動、切勿給予狗狗過油過鹹的食物，也可以適當補充寵物專屬營養品、保健品等。此外，定期給狗狗接種疫苗也是很重要的。

保持每天規律的運動能增強狗狗免疫力。（Unsplash/Murilo Viviani）

5. 退化造成的發炎

退化性發炎，指的是在無明顯感染的情況下，產生慢性、輕微的發炎。輕度發炎與許多老化相關疾病有關，上文提及的白內障，以及關節炎，其實都是身體機能退化後所產生的發炎症狀。

改善及建議：主人應先讓獸醫做身體檢測與評估，再根據不同狗狗所缺乏的營養做補強。有關節問題的狗狗可補充葡萄糖胺、軟骨素。而有皮膚或發炎問題的狗狗，可補充omega-3、蝦紅素等。

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照顧老年狗狗的注意事項

1. 定期梳理毛髮

定期給狗狗梳毛可以加速血液循環、增強抵抗力、減少疾病感染的機會，同時留意皮膚上有無異常分泌物、腫塊及其他變化。為了維護狗狗毛髮的健康，可以補充必須胺基酸、維生素A、E及礦物質，以助毛髮生長及皮膚細胞的代謝。

2. 餵好吸收的食物

老狗牙齒較弱、腸胃功能下降，不要給過硬的食物，可以購買高齡犬專用飼料。若餵食鮮食，非常重要的是食譜的營養必須均衡，建議參考獸醫營養專業人士的食譜，否則長期下來，容易出現營養缺乏或過多的情況。須注意動物肝臟的餵食量，以免容易引起維生素A中毒。

定期梳理毛髮加速狗狗的血液循環、增強抵抗力、減少疾病感染的機會。 （IG@shibamisoso）

3. 多曬太陽與運動

多曬太陽可以幫助合成維生素D，並維持皮毛健康，同時配合適當地運動，防止老年犬體重過胖或退化性關節炎的產生。

狗狗年紀越來越大，意味著牠們能陪伴我們的時間也就越來越少。為了狗狗能安度晚年，鏟屎官應該每半年至一年就帶狗狗去做健康檢查，讓牠們少遭受疾病的折磨，或許還能陪伴我們更長的時間。

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