厭倦流浪黑貓每天耐心在門前等　冀用誠意感動這家人　結局...

流浪貓咪無家可歸，或許也有想找一個溫暖家的時候。 這隻流浪黑貓，便憑着毅力，先闖進貓奴車子裏，引起全家注意，然後又每天到貓奴家門前打交道，最㚵更覓得好歸宿。

流浪黑貓闖車廂，要引人注意，當然要跳上舞台（儀表板）！（fb@Melina Marama Waite）

這則有趣的故事，來自Facebook群組「My home, not my cat!」，顧名思義會來這裏的，都應該是標準貓奴，因為大家都認同，「我沒有家，我的家其實是貓咪的！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這是一個再平凡不過的早上，Melina Marama Waite一家如常地趕着上班上學。在早上7時30分準時出門，架着汽車送9歲的女兒到學校。

流浪貓闖車廂

不過，就在離開家大門不遠的十字路口，汽車停下的一瞬，一隻黑色物體突然在車廂裏亂跳，令全家人手足無措。「當時一隻黑貓在車裏亂跳，更坐了在汽車儀表板上。我與貓咪對峙了幾秒鐘，大家都不知如何是好。」

最終Waite先動手，想把貓咪抱下來，但這行為卻嚇怕了牠。貓咪跳到後座，女兒想幫忙捉着，但牠卻躲了起來。Waite擔心貓咪安危，結果還是先開車回家，泊好車子後，在後座椅子下方，看到瑟縮的貓咪。正當Waite試圖捉着貓咪時，牠已跳了下車，逃去無蹤。

騷動令全家印象深刻

Waite表示，其實這黑貓她曾經見過，早前一直在家門外徘徊，估計黑貓是在接孩子上車時，靜靜地躲到車子裏。正因為黑貓在車廂裏的騷動，令全家人對貓咪印象深刻。

第二天一早，流浪黑貓又出現在家門外，完全像是連續劇般的橋段，牠已引起家中每個成員的注意。「從那天起，我便開始拿點東西給牠吃，牠也漸漸地肯與我親近，但每次想抱起牠時，還是掙扎着離開。」

Waite表示，原來車子也不是自己的！（fb@My home, not my cat!）

Waite認為貓咪已厭倦了流浪生活，想擁有一個永遠的家。於是Waite略施小計，用了一個簡單的陷阱把貓咪捉了起來，並順利帶牠回家。

現時Waite已替黑貓取名為Dash，並帶牠到獸醫處檢查身體。貓咪體內沒有晶片，身體也算健康。Waite正考慮要替Dash絕育，正苦惱着是否要收養牠，還是替牠找另一個更合適的家。

但無論如何，貓咪Dash在最合適的時間做了最合適的事，牠跳進了車廂，從此令命運逆轉，更憑堅持與努力，每天出現在Waite門外。皇天不負有心人，牠最終一定會有一個溫暖的家！

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