橘貓影帝上身　超浮誇演技嫌飼主腳臭：我的腳真是冤枉呀！

喵星人的腦海從不乏古靈精怪的念頭，有時更會對奴才惡作劇，讓奴才哭笑不得。一名網民早前大呻因曾被貓主子捉弄，誤以為自己有腳臭問題，兩年多來仍未擺脫心理陰影。

台灣網民陳韋伶養有一頭4歲的橘貓「阿黃」，她表示阿黃平時十分乖巧親人，彷彿如「暖男」陪伴著她；然而，這名暖男卻在兩年多前令她大受打擊，從此蒙上心理陰影。當時，阿黃在聞過她的腳後，竟展現出超浮誇演技以表嫌棄，讓她哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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上周五（6日），韋伶在網上分享了一段兩年多前短片，影片中阿黃主動湊前嗅聞她的腳掌，然後頓時翻過身子倒地，仿似已失去知覺。韋伶接受《香港01》訪問時表示，她當時隨即一怔，馬上嗅聞自己的腳，並呻道：「我的腳真的是冤枉的，是沒有味道的！」得知被愛貓捉弄的她哭笑不得，推測指阿黃的反應也許是模仿她，「平時我聞到牠的腳會假裝很臭，暈倒給牠看，不知道阿黃是不是也學我暈倒」。

她坦言，現時每次把腳伸到阿黃附近前，都會先聞聞是否有異味，笑指「即使過了兩年我還是有陰影」。但自此之後，阿黃再也沒有假裝昏倒，經常在她腳邊入睡。網民們被阿黃浮誇的演技惹笑，大讚牠極具演戲天分，「真的很會演」、「笑到不能自拔」、「應該報名演藝班」、「我可以看100次」、「野原廣志是你本人嗎」。