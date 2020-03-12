【新冠肺炎】深圳擬立法禁吃狗肉　食品公司為利益這樣無恥反對

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發後，疫情蔓延至全球。為防止疫情擴散，內地多個地區下令禁止捕食野味，深圳近期則計畫將相關立法推擴到禁食狗肉。不過，江蘇有狗肉製品公司卻宣稱，食用狗肉是「文化自信」，禁食是否定傳統。

內地的狗肉市場，現今仍沒有規管，許多狗都是從市民手上偷回來的。（資料圖片）

隨着人們對食用野生動物問題的關注，深圳在2月25日公布了「全面禁止食用野生動物條例草案徵求意見稿」，當中提及「人類長期以來有餵養貓狗等動物作為寵物的習慣，寵物與人類建立起比其他動物更為親近的關係，也應當列入禁止食用的範圍，這也是人類文明的共識。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，狗肉製品公司在此刻大肆宣傳，更稱吃狗肉是文化自信】

+ 2

吃狗肉代表「文化自信」？

吃狗肉行為可能違法，這遭到愛吃狗肉的人不滿，而業者也紛紛出來表達意見。當中一間狗肉製品公司，更在3月10日時於微信公眾號發文，稱「禁食狗肉的草案是為極端愛狗者單獨立法，沒有廣泛的民意基礎」，亦指食用狗肉是「文化自信」的表現，「炒作貓貓狗狗，擬立法禁食狗肉，是對幾千年中國飲食文化的否定」。

狗狗被捉起來，隨時變盤中餐。（微博）

文章稱國內從來沒有因為吃狗肉而發生過任何疫情，而禁食狗肉會破壞了食用犬產業鏈。雖然有關文章已很快被刪除，但還是引來民眾極大的反應。

網民議論紛紛：「食用狗肉是文化自信的表現？有病啊！」、「靠吃狗肉建立的文化自信是對自己有多不自信？還不是為了那銅臭在此滿嘴噴糞？」、「全國上下哪裡有正規的，帶工商營業執照的肉狗養殖場呢？」、「市面上所銷售狗肉的來源，大部分是偷毒盜搶；流浪狗吃糞吃垃圾，寵物狗注射疫苗，狗販子那裏的狗互相傳染各種疾病；毒死的狗都是用的劇毒氰化鉀，狗肉沒有任何檢疫，經營銷售屬違法害人，食用則有害健康。」

+ 3 + 2

吃狗肉可防武漢肺炎？

另外，有超過479萬粉絲的微博帳號，也曾發文指狗肉「很可能有助於新冠的治療和預防」，事件引發不少網民質疑「此人有可能拿了樊噲狗肉的廣告費，借疫情之名為樊噲狗肉做廣告！」、「這人名字叫疫苗與科學，沒想到也是支持中醫的騙子」。相關微博也隨後消失，未有進一步解釋。

文章分享後，被愛狗人士指內容不科學。（微博）

【貓狗無罪，也與這次疫情無關。點擊圖片看網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼▼▼點擊放大看，回顧一眾名人與組織對寵主的打氣說話▼▼▼▼▼