【武漢肺炎】狗狗散步被活活打死　行兇者事後還說出了一句涼薄話

武漢肺炎疫情緊張，大家都很擔心被感染，但貓狗無罪，為何要牠們受苦？ 近日網上瘋傳一段影片，當中指有人因不滿狗主帶着狗狗外出，不由分說的便將狗狗活活打死。狗主投訴無門，只能在網上呼籲：「狗和疫情無關！不會傳染給人！...可以不愛，但求別傷害。」

狗狗無罪，為何會遭到這命運。（微博）

這宗令人不安的事件，發生在西安一個小區裏。從影片中可以看到，有人用棍將一隻狗狗活活打死，其後狗主便與打狗者理論。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，沒想到放狗卻會令狗狗失去生命。】

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狗主哭訴說，她的爸爸當時正帶狗狗外出散步，因狗狗要上廁所，所以只是想速去速回。正已準備回家時，突然有人從狗主爸爸的懷裏把狗狗搶走，然後便亂棍打死狗狗。

造謠容易闢謠難

打狗者更涼薄地表示：「你現在可以報警！」並指自己是要為更多人的安全着想，怕別人被傳染，所以才把狗狗打死。但事實上，官方已一再闢謠，指狗和疫情無關，也不會傳染給人類。

狗主在自己的微博裏表示，這狗狗叫嗨瑞，從前是隻流浪狗，在半年前才把牠接回家。沒想到這場疫情，人狗本來都平安沒事，卻遇到這令人痛心的情況。

現在未清楚打狗者是什麼人，也未能找回狗狗屍體。狗主心痛表示，其實她不是要求任何賠償，只是想見「家人」最後一面。

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