新冠肺炎｜寵物要安樂死了！隔空告別用最心碎方式　見最後一面

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延全球，爆發地武漢至今仍未解封，居民生活嚴重受阻，有寵物的家庭尤其感觸良多。武漢市內所有獸醫診所被勒令暫停營業，有寵物因此連離世前也無法親身跟飼主道別，只得隔著電話螢幕與飼主默默告別。

因武漢肺炎疫情仍未完全收控，武漢市至今仍處封城狀態，一眾市民就連出門也受限，日常生活大受影響。縱使政府勒令市內所有獸醫診所停業，但仍有獸醫堅持守在診所內，並為其他寵主提供網上問診服務。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！（梨視頻）

夫婦二人為其他寵主提供網上問診服務。（梨視頻）

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為寵主與動物隔空道別 雪藏遺體等重聚

霍醫生及妻子李醫生均為獸醫，二人在武漢市內開設了數間獸醫診所。夫婦二人堅持在停業期間留守診所，照顧院內的6狗7貓，當中3隻動物更身患重病。由於交通受阻，部分飼主與寵物被逼分隔兩地，霍醫生分享了其中一宗令他大感心酸的個案。院內一隻16歲的寵物於10歲已確診糖尿病，近日因被發現腹腔有嚴重積液。飼主隔著電話螢幕，不忍看見愛寵繼續受苦，於是請求霍醫生為愛寵拍下最後的相片後便進行安樂死。霍醫生決定將這隻寵物的遺體雪藏，希望等到其飼主回來接走牠，好讓牠能安息於最愛的人身邊。

其實早在農曆新年前夕，二人已察覺到疫情嚴重性，遂特地到漢口分店接走留院寵物，移送至另一分店繼續照顧。除此之外，他們還開設了微信群組，免費回答一千多位寵主的諮詢，盡力求助不適寵物。他們更會寄出藥物予病情較嚴重者，曾於一天內寄出多達20份藥物。然而，有些寵物情況危急，如難產等，必須動手術才能續命，二人束手無策，只得眼睜睜看著牠們的生命流逝，李醫生坦言每遇到這類情況就會感到尤其痛心及無奈。

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