杜魯多、奧巴馬都愛養葡萄牙水狗　5大超強特質公開

加拿大總理杜魯多妻子確診新型肺炎（俗稱武漢肺炎），而杜魯多現時亦正自我隔離，其家中的3名子女及一隻狗狗暫未知會否受影響。其實，杜魯多的愛犬為葡萄牙水狗，與奧巴馬愛犬屬相同品種。到底這品種有何魅力？也許正是以下這5種特質，令兩位國家領袖均鍾情於牠。

武漢肺炎蔓延全球，多位名人政要相繼確診，包括伊朗副總統、法國文化部長、澳洲內政部長、以及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子等等。杜魯多日前宣布正自我隔離，而其3名子女及愛犬Kenzie則未知需否隔離。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子確診武漢肺炎。（Instagram@Justin Trudeau）

杜魯多的愛犬Kenzie品種屬葡萄牙水狗（Portuguese Water dog），近年甚受政客歡迎，就連前任美國總統奧巴馬的愛犬Bo和Sunny也是這品種。2016年4月，杜魯多在其Twitter宣布領養了狗狗Kenzie，並公開Kenzie與其幼子Hadrien的合照。葡萄牙水狗來自葡萄牙的海岸區，本來是協助捕魚的工作犬，具備多種討人喜愛的特質，以下便揭曉其中5種！

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