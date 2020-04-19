【雪橇犬】最傻二哈被鄰居狗狗吠　竟然這樣回應　網民都笑崩了

哈士奇的思考邏輯不僅讓路人都搞不懂，甚至連飼主本身可能也一頭霧水。馬來西亞檳城有隻哈士奇「貝莉」，牠每次散步時都喜歡去鄰居家探望唐狗小黑，但殘酷的是，對方根本對貝莉沒興趣，每次見到牠總是兇狠地狂吠；即便如此，貝莉依舊掛著甜甜的燦笑，完全不把小黑的狠勁當一回事。

飼主日前在Facebook粉絲團「貝莉莉的挑食狗生」分享一段影片並無奈地說，「有時候挺心疼貝莉莉的，常常忘了帶腦子出來。」畫面中，貝莉隔著鐵門和小黑見面不到5秒，立刻被對方狠狠地吠；只見小黑直接露出尖牙示威，但貝莉似乎不以為意，不停地在小黑面前開心跳啊跳。

貝莉看到對方越生氣，牠心情則是越嗨！（ETtoday提供，圖／Facebook粉絲團「貝莉莉的挑食狗生」授權）

影片中可以看到，貝莉完全沒有把對方的凶狠當一回事，跳完之後先轉過頭休息一下，接著下秒又一臉開心的跳到小黑面前，力量大到連飼主抓都抓不住。飼主Teng ST笑說，「貝莉喜歡去撩對牠沒興趣的狗狗，然後人家興奮了就跑走，應該覺得小黑很man所以特別喜歡牠吧哈哈！」

目前3歲的貝莉是一隻哈士奇女生，外型美豔又高貴的牠個性非常任性，如果在外面散步覺得今日的運動量夠了，就會原地躺著睡覺，不論飼主怎麼勸都沒效果；此外，牠不會拆家的原因是因為好吃懶做，有次飼主忘記拿手機出門，結果回家發現牠居然正在自拍，讓飼主當場看傻了眼。

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