【走失柴犬】老柴犬失蹤半個月後尋回　想不到牠曾被困這裏

台灣新北市動保處日前接獲通報，土城區金城路二段旁大安水圳有一隻受困犬隻，待在3公尺深的泥濘已經好幾天，動保員以網具成功將犬隻救援上岸並張貼公告，隔天飼主立即歡喜領回。動保處事後得知，這隻老柴犬走失半個月，最後被困在離家4公里的水圳，幸好遇到好心人通報，得以獲救。

動保處表示，當時通報的蕭小姐在土城區金城路二段大安水圳旁上班，偶然發現圳溝內有一隻黃狗受困，她當時在水圳旁架設棧板並提供食物，以為狗狗能自行脫困。沒想到經過周末假期，1月13日一早仍見狗狗受困圳溝，當時正下著綿雨，擔心牠受困風寒，立即通報動保處救援。

柴犬當時受困的地區滿是泥濘。（新北市動物保護防疫處圖片）

動保員王建民、許仁德接獲救援案件後，隨即前往現場，經過一番探索，一隻柴犬於圳溝橋下泥地上焦慮地來回踱步，動保員立即順著臨時棧板爬下圳溝底，小心翼翼地以網具將犬隻救出，帶回中和動物之家安置照顧。由於這隻柴犬年紀已大，經駐區獸醫黃繼霆檢查並無外傷，僅有些皮膚病及單側隱睪，獸醫也再幫牠補強注射狂犬病疫苗並植入寵物晶片，在中和區動物之家上網公告遺失招領。

張姓飼主隔日衝到收容所，確認是走失的愛犬皮皮高興不已，而柴犬看到許久不見的飼主，也露出雀躍的神情，開心蹦跳。飼主表示，皮皮已經14歲，半個月前出門後即走失，這期間曾在網路上協尋愛犬，並時常查看動保處官網招領公告，他見到公告照片，馬上至中和動物之家確認領回，只是沒想到皮皮竟然在離家4公里遠的圳溝內，除了表達對動保處感謝之意，也承諾將會繫繩，緊盯避免牠再次走失。

飼主重新找回愛犬相當開心。（新北市動物保護防疫處圖片）

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