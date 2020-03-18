【新冠肺炎】西班牙禁出街　放狗可豁免　有人為離家狂放狗

西班牙受新冠肺炎影響，政府已宣布進入緊急狀態15日，禁止市民隨意外出。除了上班、前往醫院求診或出門買必需品除外，還有遛狗是可豁免。縱然許多人因此被困在家中，但仍不減西班牙人樂觀幽默的天性，他們以可遛狗為藉口，做出了不少令人爆笑行為！

狗狗表示，我真的累了。（twitter）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，就連西班牙也大受影響。截至3月18日，已有超過11,000人受感染，因疫情而死亡的更超過490人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於疫情嚴重，西班牙首相Pedro Sanchez在3月14日時，宣布全國進入緊急狀態15日，要求全國4670萬人留在家中，除了上班、前往醫院求診或出門買必需品，以及外出放狗外，其他一律禁止外出。

【齊來看看西班牙人幽默天性，既然不能隨意外出，遛狗總可以吧！至於這是什麼狗狗？放大圖片看清楚】

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據悉，現時西班牙全國各類教育機構已停課，但仍維持網上教學。而除供應食品等生活必需品、報刊雜誌、加油店、理髮店、洗衣店、藥店等外，所有餐廳、酒吧、酒店等非必要的零售店都要關門，而銀行等公共設施則維持有限度服務。

幽默本色

雖然疫情嚴重，但西班牙人幽默本性不改，他們想到放狗便可以外出走走，於是各出奇謀，令狗狗成為這幾天西班牙社交網絡上最熱門的詞彙。其中一張圖是一隻狗累趴在梳化上，加上一句「今天你已經帶我出去38次了。」令人看了哭笑不得。

另外，網上還有一張相片，是狗狗脖子上掛着標語，寫下「1圈10歐元，3圈20歐元，請立即預訂！」，也有寫着「租用一隻狗，出門就不會被罰款」。甚至有影片拍到，有人拖着金屬、毛公仔假狗上街。為了找藉口可以合法出門，有爸爸為女兒穿上狗狗外套，只希望到街上散散步，吸吸新鮮空氣。

嚴謹防疫

西班牙相關部門指出，雖然現時允許以放狗為理由出門，但放狗時應與其他人保持安全距離，而且這不能成為全家人外出的藉口，現規定是每隻狗只能由1個人牽引着。

既然可以放狗，那麼放羊可以嗎？（twitter）

無視緊急狀態令的人會被罰100歐元至600,000歐元不等，甚至需要坐牢。警方也呼籲市民要嚴格遵守，不要挑戰法規。同時要注意疫情虐待，不應掉以輕心。

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