太餓了？德國牧羊犬咬貓咪頭不放　網民發現真相後笑出淚來

寵物間互相嬉戲打架是常事，但牠們的行為有時候會令主人震驚。最近有一張貓咪的頭被狗狗咬着的相片，看後令人不安。但隨即已發現，貓咪與狗狗只是用這奇特的姿勢雙雙入睡，沒有什麼不幸事件發生。

看到這一幕實在令人擔心，貓咪沒事嗎？（ig@butta.bella）

最近一張狗狗咬着貓咪頭不放的照片，引起不少網民熱議。大家擔心貓咪有生命危險，但隨後便已知是虛驚一場，狗狗和貓咪只是鬧着玩，而且已玩到累齊齊進入夢鄉了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看這對貓狗好友的生活日常，牠們真的很喜歡一起玩】

+ 13 + 12 + 11

貓狗好友常嬉戲

這對貓狗好友，平日已喜歡互相捉弄對方。這趟主人要駕駛長途車外出，德國牧羊犬Butta和貓咪Bella更在汽車後座嬉戲，甚至打起架來！

主人表示，雖然她聽到汽車後座，貓狗在打架，但要專心開車，因此沒多加理會。不一會兒，她便發現汽車後座異常地寧靜，於是停下車子在路旁，回頭細看德牧與貓咪的情況。沒想到回頭便驚訝地看到這幕，貓咪的頭竟然被德牧咬着！

50萬次分享！實在大受歡迎。（ig@butta.bella）

坐長途車就是這樣，當你肚餓想吃東西，但又疲累不堪時。 geauxgabbie

原來，Bella和Butta在後座打架玩樂，實在消耗了太多體力，最終雙雙斷電，不省人事。當時狗狗還正咬着貓咪的頭不放，看得令人心跳加速，以為有意外發生。

放心，貓咪很平安。（ig@butta.bella）

相關影片被分享到Facebook社交群組Woof Woof裏，並得到74萬個讚好，12萬則回應，以及50萬次分享，可見大家都十分喜歡這有趣畫面。雖然在留言中，有些人認為貓咪可能會有危險，但主人表示牠倆經常如此玩樂，只是輕咬着完全沒受傷，大家不用過於憂慮。

為答謝大家的支持，主人更已替Bella和Butta開設了IG帳號，並答應會經常更新貓狗近況，希望大家喜歡。

【寵物突然咬你，可能是有重要事情告訴你。點擊圖片放大看，窩心黑貓的如何救主人】