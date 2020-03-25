【新冠肺炎】疫情下要Stay at home　爸派芝娃娃執行「重要任務」

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球各國政府都勸籲市民應盡量留在家中。在墨西哥，有人為了買得心頭好，竟然出動家中愛犬。結果狗狗不辱使命，成功替主人買了「戰利品」回家。

我出門喇！（fb@Antonio Muñoz）

最近有幾張相片在網上瘋傳，大家盛讚芝娃娃是真英雄，能完成主人所安排的偉大使命。由於全球都受新冠肺炎疫情影響，民眾都被勸籲應盡量留在家中，以免疫情擴散。但有網民卻在這時間想吃零食，結果派出家中愛犬去購買！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看看芝娃娃如何立奇功，助主人買得零食】

在3月19日時，有墨西哥網民分享了幾張家中狗狗相片，隨即引起網民熱議。從相片中可看到，一隻芝娃娃頸項上掛着一張紙，當中寫了以下訊息。

你好，店員先生，麻煩你把Cheetos賣給我的狗狗。要橙色包裝，不是紅色的，因為實在太辣了。狗狗項圈上有20元。 留心：如果你不好好對牠的話，小心牠會咬你。 住在你前門的好鄰居上

原來，這墨西哥男子為了要吃零食，竟然出動狗狗到對面街的商店去購買。他在社交平台上表示，已是隔離的第三天了，他真的很想吃Cheetos這零食，於是決定派出家中狗狗去。

24萬次分享，似乎大家都很有共鳴。（fb@Antonio Muñoz）

一直以來，大家的印象中，芝娃娃是難以訓練，牠們不如金毛、拉布拉多般聽話乖巧。但相片中的芝娃娃，卻很聽主人的話，跑到對面商舖去買東西，最終也帶着戰利品回來！

墨西哥男子要買的零食，真的有這麼吸引嗎？（twitter）

在屏幕前鬆一鬆

網民大讚狗狗是英雄，完成了主人的偉大使命，應該給肉條作為獎勵。更有不少網民被狗狗行為逗得大笑，沒想過芝娃娃也會聽主人指令。在這嚴峻的疫情底下，總算為網民略為減輕緊張氣氛，能在屏幕前放鬆大笑。

截至3月25日時，墨西哥已有405人確診，2161宗懷疑個案，甚至已有5人因新冠肺炎而死亡。儘管確診人數攀升，但墨西哥官方未有實施旅行禁令或自我隔離等措施，只是禁止大型活動、宣布中小學停課，以及呼籲民眾與他人接觸時應保持距離。

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