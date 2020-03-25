【貓狗相處】雪橇犬被喵喵拳攻擊　二哈慢兩拍　反應害網民笑崩

貓狗之間真的有宿世恩怨？近日有段貓咪突襲狗狗影片，在Twitter上瘋傳。只見路邊睡了一隻狗狗，而一隻貓咪便不由分說，向狗狗猛烈地施展貓拳。雖然狗狗似乎沒有受任何傷，但熟睡中被人突然拍醒，應該會很不爽吧！

（twitter@b09a2032c）

貓咪與狗狗真是一對歡喜冤家，牠們有時候糖黐豆，但又突然可能變水溝油。

有日本網民，近日便分享了一段有趣影片，拍攝了家中狗狗與貓咪日常，隨即引起網民熱烈討論。從影片中可看到，一隻雪橇犬只是睡在路旁，但卻好像招惹到貓咪的不滿，結果更出拳施襲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片中可看到，當時貓咪正要路過熟睡中的狗狗旁，牠似乎有點謹慎，躡手躡腳繼續前進。當走到狗狗正前方時，更突然向狗狗猛烈地揮下3拳。

正當大家看得緊張，以為狗狗會不高興而發怒時，卻見狗狗沒什麼反應，隔了兩秒後才慢慢抬起頭四處望望，然後像什麼事也沒發生，倒頭又躺下去睡。

網民替無辜的雪橇犬解畫，指「我只是在睡覺」，結果卻要遇到這無妄之災！幸好狗狗脾氣好，沒有生氣發怒，更可能這就是貓狗相處之道，所以才沒發生貓狗大戰。

其他網民也替雪橇犬感到無奈，「雪橇犬表示：睡覺也有錯？」、「貓咪果然是大爺，看不爽就打」、「擋到皇上出巡，不可原諒」、「雪橇犬很可憐，沒人安慰牠嗎？」、「雪橇犬大智若愚，不想驚動主人，對於這小事就忍下去好了」。

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