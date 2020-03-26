80kg高加索犬竟被欺負！膽小鬼秒速向主人告狀　網民：牠超可愛

高加索犬以身形大見稱，別的小動物遇到牠也會退避三舍。不過，這隻住在台灣的高加索犬近日卻被欺負了。牠發出委屈叫聲，更轉身跑到主人身旁撒嬌討安慰！至於誰這麼大膽欺負牠了？原來兇手竟然是一台掃地機械人。

高加索犬蒜頭一臉受委屈的樣子。（fb@毛手毛腳）

個子高大的高加索犬蒜頭，這天一早便被「人」欺負，發出可憐的叫聲，更迅速走近主人邊撒嬌。但當主人發現兇手時，實在哭笑不得，因為大狗狗其實只是被掃地機械人輕輕撞了一下！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Facebook專頁「毛手毛腳」近日分享了一段狗狗有趣影片，令網民大呼可愛有趣。主人更替這影片的標題命名為「一大早，掃地機器人就大戰高加索」！在影片裏，大家可以看到一隻身形巨大的高加索犬，纏繞着掃地機械人旁，牠似乎對這機器很是不滿，一時靠得很近想攻擊，一時又躲得遠的。

最後，高加索犬蒜頭更走到主人身旁告狀。原來，剛才掃地機械人撞到狗狗，牠感到不滿想反擊，但又無從下手。

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鐵漢柔情

據悉，高加索犬蒜頭有80kg重，站起來的話有176cm高，實在是一頭很有份量的狗狗。牠常被人誤認為是馬或獅子，外表有點嚇人。但大個子卻有顆善良溫馴的心，牠從不主動去攻擊人。而且蒜頭也是鐵漢柔情，尤其喜歡與貓咪相處。

網民看到影片後，紛紛留言表示這實在太可愛了。「蒜頭跟媽媽撒嬌，好可愛」、「哪天越看越不順眼，會不會就給牠拆解？」、「掃地機器人……會不會很快就換新的啊？」、「蒜頭快把機器人吃掉」、「不服氣的樣子，好可愛」。

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